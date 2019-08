INCENDIU în Glod. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:20, in localitatea Glod, la 30 de kilometri de Dej. Din primele informații, incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca situata in apropierea stației de asfaltare. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit de urgența pompierii din Ileanda cu mai multe autospeciale de stingere. Din fericire, nu s-au inregistrat victime. Articolul INCENDIU in Glod. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

