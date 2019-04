„La fața locului s-au deplasat de urgența trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș. Ajunse la locul incendiului, forțele de intervenție au constatat ca incendiul se manifesta violent la trei vagoane de tren dezafectate. Avand in vedere intensitatea incendiului, a fost solicitat in sprijin și un al patrulea echipaj de stingere. In momentul de fața se lucreaza pentru lichidare. Cele trei vagoane staționau pe o linie secundara de cale ferata“, ne informeaza ISU „Semenic“.