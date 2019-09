Incendiu în Dolj. Arde o hală de electrocasnice Potrivit ISU Dolj, incendiul a izbucnit duminica dimineața, iar pompierii au constatat ca arde o hala de 400 mp, informeaza Mediafax. In hala sunt depozitate mai multe electrocasnice. „Se intervine cu trei autospeciale de lucru cu apa și spuma și un numar de 15 subofițeri și un ofițer. Nu este pericol de extindere și nici victime”, anunța sursa citata. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

