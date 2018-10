Incendiu în cartierul Ţiglina 1 O casa parasita, frecventata de oameni fara adapost, a luat foc, sambata seara, pe strada Avram Iancu. Incendiul s-a extins si la acoperisul casei vecine din care au ars 60 mp. ”Nu s-au inregistrat victime. Incendiul este localizat, iar acum se lucreaza la lichidarea ultimelor focare. Nu s-a stabilit deocamdata o cauza probabila ce a generat incendiul, dar, cum martorii au spus ca acea casa nelocuita, parasita, era frecventata de oameni fara adapost, este posibil ca vreo actiune a acestora sa fi cauzat incendiul”, a precizat lt.col Eugen Chirita, ISU Galati. Se fac cercetari pentru a se stabili… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit azi noapte, pe strada Uricani din cartierul Micești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la autoturism, proprietatea lui T.C.L. Pompierii militari au acționat cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare a acestui incendiu, a ars…

- ”Bravo, Romania! Bravo, USR! In acest weekend, am demonstrat impreuna ca suntem oameni toleranți și inteligenți, ca suntem o națiune europeana, ca nu cadem in plasa manipularilor vechii clase politice corupte și inapoiate. Am demonstrat impreuna ca putem avea un vot corect, chiar daca Guvernul vrea…

- Sute de politicieni au fost invitați, duminica, la nunta lui Valentin, fiul lui Liviu Dragnea și, pe de alta parte, mii de oameni și-au exprimat dorința pe Facebook de a participa la un protest in fața bisericii unde va avea loc cununia,insa liderul PSD a spus ca refuza sa amane nunta copilului sau,…

- Copilul in varsta de 12 ani care a disparut miercuri in localitatea Sendreni a fost gasit, joi, inecat in raul Siret, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, informeaza Agerpres.Citiți și Liviu Pop EXPLICA fotografia in care…

- Procurorii galateni efectueaza cercetari dupa ce un barbat de 51 de ani a fost gasit, joi, carbonizat, in locuinta sa din localitatea galateana Buciumeni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, trupul barbatului a fost gasit de pompieri, dupa ce au stins incendiul in care a ars…

- Pompierii intervin in aceasta dupa-amiaza (azi, 12 august) la stingerea unui incendiu de vegetatie. Focul se intinde pe aproximativ 1 ha. Interventia are loc in Bercu Rosu. Incendiul este localizat, iar in momentul de fata se actioneaza pentru identificarea eventualelor focare. Vom reveni cu detalii.

- Alarma de gradul zero marți seara, la Braila. Cinci case din cartierul brailean Chercea au fost cuprinse de flacari, iar șase oameni care și-au vazut agoniseala de-o viața distrusa de foc au suferit atacuri de panica, avand nevoie de ingrijiri medicale. Incendiul a pornit in cartierul brailean Chercea.…

- Acoperisul unei case din satul Sofia, raionul Hancesti, a ars partial, iar o bucatarie de vara, cu suprafata de 18 metri patrati, a fost distrusa in totalitate de foc. Incendiul s-a produs in dimineata zilei de vineri, 3 august.