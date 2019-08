Incendiu in Capitala. Nor urias de fum Mai multe autospeciale de pompieri, dar si de descarcerare s-au indreptat, in urma cu scurt timp, din directia Fundeni catre locul unei interventii de amploare. Totul, ca urmarea izbucnirii unui incendiu de proportii, care a genereat un nor urias de fum, vizibil de la o distanta insemnata. Revenim! Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

