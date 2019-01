Stiri pe aceeasi tema

- Sase case din cartierul Aparatorii Patriei din sectorul 4 al Capitalei au fost cuprinse de flacari in noaptea dinspre marti spre miercuri, o persoana intoxicata cu fum fiind transportata la spital, au precizat pentru MEDIAFAX reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.

- Un barbat s-a aruncat, marți seara, de la unul dintre etajele hotelului Intercontinental din Capitala și a murit, echipajele încercând fara succes resuscitarea acestuia, informeaza reprezentanții ISU București-Ilfov.

- Un barbat de 54 de ani din Capitala si-a pierdut viata dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon in urma unui incendiu. Tragedia a avut loc noaptea trecuta pe strada Matei Basarab din sectorul Rascani al Capitalei. Pompierii au fost chemati in jurul orei 22.

- Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa si anexele gospodaresti de pe strada Vacantei din Capitala, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov, care mai precizeaza ca nu sunt victime. La fata locului se afla noua autospeciale.

- Un barbat a murit, iar alte trei persoane au fost transportate la spital intoxicate cu fum in urma unui incendiu puternic care a avut loc in noaptea de joi spre vineri intr-un bloc cu patru etaje din orasul Filiasi, scrie Agerpres.Potrivit ISU Dolj, proprietarul unui apartament de la etajul…

- Un barbat de 50 ani, din municipiul Roman, a fost transportat, vineri, la spital, in stare de inconstienta, dupa ce s-a intoxicat cu fum in urma unui incendiu iscat in locuinta sa, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al ISU Neamt. Pompierii au intervenit in jurul orei 3,00…

- Pompierii intervin, sambata dimineata, pe strada Nicolae Titulescu din Capitala, pentru a stinge un incendiu produs la etajul opt al unui bloc, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov, care mai precizeaza ca nu sunt persoane surprinse.

- Mihai Constantinescu a ajuns de urgența la spital, starea de sanatate a artistului in varsta de 72 de ani nu este tocmai buna. Acesta a avut astazi nevoie de intervenția doctorilor și a fost transportat de urgența la un spital din București, unde a fost internat. Mihai Constantinescu ieșise in oraș…