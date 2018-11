Numarul persoanelor date disparute in incendiul care afecteaza in prezent California a urcat joi la peste 600, a anuntat seriful local, citat de AFP. De asemenea, bilantul celor care si-au pierdut viata in incendiul numit "Camp Fire" a crescut la 63 de persoane, dupa descoperirea altor sapte cadavre, a declarat seriful comitatului Butte, Kory Honea, intr-o conferinta de presa. Incendiul devastator ''Camp Fire'' a cuprins circa 55.800 de hectare si a devenit cel mai mortal si distrugator din California, intrecand in amploare incendiul ''Griffith Park'' din comitatul…