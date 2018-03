Stiri pe aceeasi tema

- 9.35 Din cauza fumului dens, șapte persoane au fost evacuate din imobil. Trei victime primesc ingrijiri medicale. O persoana este inconștienta! 9.18 Pompierii militari intervin la aceasta ora la un incendiu izbucnit, intr-o garsoniera de la etajul I al unui bloc situat in cartierul Noua, pe strada Brazilor.…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Un accident cumplit a avut loc la Hunedoara. O tanara de 25 de ani a pierdut controlul volanului intr-o curba, a intrat pe contrasens si a lovit violent o alta masina in care se afla o femeie de 32 de ani. In urma impactului, soferita care circula regulamentar a decedat pe loc. Carambol din…

- Cel puțin 13 persoane au fost ucise și 20 au fost ranite in provincia centrala Corum, dupa ce un autobuz a intrat intr-un camion și a izbucnit in flacari marți dimineața, scrie CNN Turk. Autoritațile se tem ca numarul deceselor ar putea crește. Autobuzul, care circula de la Istanbul la Tokat a intrat…

- Ioan Stoica a fost evacuat cu ajutorul Politiei dupa ce nu si-a platit chiria si a acumulat restante mari la utilitati. Barbatul are acum 76 de ani, scrie Adevarul. Ioan Stoica, fondatorul jocului piramidal Caritas locuia de ani buni intr-o garsoniera din Brasov. Pentru ca nu si-a platit chiria…

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- 10.43 Pompierii au revenit si au precizat ca explozia nu a fost urmata de incendiu. La fasa locului intervin trei autospeciale dotate cu apa si spuma,autoscara si doua echipaje SMURD. 10.25 Pompierii militari intervin la aceasta ora pe strada Zizinului, unde a avut loc o explozie, urmata de un incendiu,…

- Doua persoane din orasul prahovean Urlati au murit, miercuri dimineata, dupa ce locuinta acestora a fost cuprinsa de un incendiu provocat de tigari pe care victimele le-ar fi uitat aprinse. Potrivit...

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, potrivit…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Pompierii militari intervin, la acasta ora, la un incendiu izbucnit la o hala, in comuna Teliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, are acoperișul pe o suprafața de 500 de metri patrați. The post Incendiu la o hala in Teliu…

- Un incendiu a avut loc, luni dimineața, la un centru fitness din Brasov, ia rmai multe persoane care se aflau in cladire s-au autoevacuat. Un incendiu a izbucnit, luni dimineata, la un centru fitness din municipiul Brasov. Potrivit ISU Brasov, la incendiu intervin doua echipaje de stins incendii cu…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr-un bloc din Moreni, judetul Dambovita, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament. Doua persoane au fost intoxicate cu fum si transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul a fost provocat de o femeie de 43 de ani din Braila, care circula cu un autoturism pe DN 2B pe directia Braila catre Buzau. In dreptul localitatii buzoiene Cilibia, pe fondul neadaptarii vitezei la carosabilul acoperit cu polei, a pierdut controlul volanului si a iesit cu masina in afara…

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat, aflat in curs la un liceu din localitatea Parkland, a anuntat biroul serifului, relateaza Reuters. In urma atacului armat, ar fi fost ranite cel putin 20 de persoane.

- Politistii din Brasov au descins la Fagaras, dar si in Sibiu si Suceava la domiciliile mai multor persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Sase barbati au fost audiati,iar doi dintre ei au fost retinuti.

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 56 A, in comuna Simian, din judetul Mehedinti, dupa ce masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta in misiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan. Trei barbati si zece femei au fost trimisi la spital dupa atac iar una dintre femei a murit din cauza ranilor, a spus politia. Toate celelalte persoane sunt asteptate…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, in localitatea brasoveana Sinca Veche, o mama care incerca s=-și salveze copilul din flacari suferind arsuri grave pe 90% din suprafata corpului. Copilul ei are arsuri aproape o treime din corp. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brasov a solicitat…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- O dubița in flacari a intrat in mulțime la Shanghai. 18 persoane au fost ranite in Shanghai, dupa ce o dubița in flacari a intrat in pietoni. Potrivit primelor investigații, șoferul, un barbat de 40 de ani, fuma in mașina, in momentul in care in dubița erau mai multe canistre cu gaz și petrol, produse…

- Un grav accident de circulatie s-a produs joi seara pe DN1, la intersectia cu drumul care duce spre Floresti. Cinci persoane au suferit rani si au fost transportate la spital in urma coliziunii dintre doua autovehicule. Potrivit primelor cercetari, accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Trei persoane au fost ranite grav, azi-noapte, dupa ce mașinile in care se aflau s-au izbit frontal. Una dintre victime este in coma. Accidentul s-a produs pe o șosea circulata din Capitala, marcata de polițiști ca punct negru.

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua persoane…

- Un tanar conducator auto a virat la stanga de pe banda intai, trecand peste linia dubla continua. Trei masini au fost implicate. In cel de-al doilea caz, copilul de patru ani, nesupravegheat, a traversat strada si a fost lovt de o masina.

- Accident GRAV in urma cu putin timp, dupa coliziunea dintre un TIR si o duba. Doua persoane au ramas incarcerate Un accident grav a avut loc vineri dimineata. Un TIR s-a ciocnit cu o dubita, iar doua persoane au ramas incarcerate. Doua persoane au ramas incarcerate, una fiind inconștienta, in urma unui…

- Doua persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a ciocnit cu un camion, pe DN1, in judetul Brasov, la aceasta ora traficul fiind blocat in zona, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros, marturii INCREDIBILE dupa victoria…

- Cel puțin 41 de persoane au murit și alte cateva zeci sunt ranite dupa ce un incendiu puternic a izbucnit la un spital de cardiologie, la camera de urgențe. Bilanțul continua sa creasca, iar pompierilor le-a trebuit mai bine de trei ore pentru a opri flacarile puternice.

- Doua persoane au ramas incarcerate, una fiind inconștienta, in urma unui accident rutier produs vineri dimineața, in jurul orei 8.00, intre un TIR și o duba, pe DN 1, intre localitațile Codlea și Vladeni. Ambele victime se aflau in autoutilitara, in momentul producerii accidentului. Conform…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite.

- Un numar de 35 de adulti si cinci copii din noua locuinte, din orasul Zarnesti, au fost evacuati miercuri seara dupa ce o cisterna care transporta 7 tone de benzina si 24 de tone de motorina a intrat intr-un gard de pe strada Mare din localitate, potrivit ISU Brasov, conform Agerpres."Probleme…

- O masina a ars in intregime, iar doua persoane au fost ranite, in urma unui incendiu izbucnit, in aceasta seara, la un service auto din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, din hala au ars aproximativ 150-200 metri patrati si toate bunurile din…

- O masina a ars in intregime, iar doua persoane au fost ranite, in urma unui incendiu izbucnit, marti seara, la un service auto din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, din hala au ars aproximativ 150-200 metri patrati si toate bunurile din interior."Au…

- O cladire rezidențiala din orașul belgian Anvers s-a prabușit dupa o deflagrație produsa in incinta, trei persoane, intre care și un copil, au fost scoase in viața de sub daramaturi, potrivit BBC. Originea exploziei puternice nu este cunoscuta. Poliția nu ...

- Un magazin Apple din orasul elvetian Zurich a fost evacuat din cauza unei baterii de iPhone care s-a supraincalzit. Incidentul s-a soldat cu ranirea usoara a opt persoane. Un client a intrat in graba in magazinul Apple, situat pe principala artera comerciala din Zurich din apropierea garii, din cauza…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Fara experienta, minorul a pierdut controlul volanului. Cele 4 victime au fost duse de urgenta la spital, acolo unde au ajuns si rudele lor, care au pornit un adevarat scandal. Pentru calmarea spiritelor si siguranta cadrelor medicale, a fost nevoie de interventia jandarmilor. Conducatorul…

- Un incendiu uriaș a izbucnit marți la un imobil din cartierul Bronx, New York. Aproximativ 23 de persoane au fost ranite, printre acestea numarându-se și noua copii. Incidentul s-a produs la doar câteva zile dupa un alt incendiu din același cartier, în urma caruia au murit 12 oameni. …

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre...

- "In accident au fost implicate trei autoturisme. Pentru salvarea victimelor au intervenit patru echipaje ale Detasamentului de Pompieri Dr. Tr. Severin cu o autospeciala de descarcerare, doua autospeciale cu apa si o ambulanta SMURD, dar si sapte echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean. Din…