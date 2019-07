Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți arbori au fost doboriți de vantul puternic in aceasta dupa amiaza in mai multe localitați ale județului precum Radauți, Fantana Mare, Satu Mare, Campulung Moldovenesc, Manastirea Humorului, Paltinu și Pojorata, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Pompierii militari…

- Un barbat in varsta de 38 de ani a decedat intr-un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Balcauti, a informat, marti dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata, scrie Agerpres. Cadavrul carbonizat a fost gasit de pompierii…

- Doua motociclete și un autoturism au fost implicate astazi dupa amiaza intr-un grav accident rutier in localitatea suceveana Varfu Dealului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in urma accidentului cinci persoane au fost ranite dintre care trei persoane de pe motociclete și…

- O femeie din Radauti, judetul Suceava, este cercetata pentru ca ar fi incercat sa mituiasca un politist ca sa o programeze mai devreme pentru a sustine proba practica a examenului de obtinere a permisului de conducere auto. Tanara ar fi incercat sa-i dea politistului 100 de euro chiar in sala de examinari…

- Echipajul alcatuit din Catinca Ioana Cardei si Sabina Beatrice Popescu, eleve in clasa a IV-a la Scoala Gimnaziala „Bogdan Voda”-Radauti, a obtinut premiul I la Olimpiada Nationala de Stiinte Socio-Umane [1] , disciplina „Educatie civica” (desfasurata, la Brasov, in perioada 22-26 aprilie a.c.). Elevele…

- O mașina s-a rasturnat pe carosabil la ieșirea din Stroiești spre Ilișești, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In accident a fost implicata o singura persoana care nu a fost incercerata și a refuzat transportul la spital. La fața locului au intervenit un echipaj al pompierilor…

- Principalul suspect in cazul crimei pasionale comise in apropierea garii din Timișoara a fost prins miercuri dimineața. Florin Scripcariuc a dezvaluit ca a fost orbit de gelozie in momentul in care și-a ucis fosta concubina cu care are un copil de doi ani. Tanarul de 33 de ani a spus ca femeia l-ar…

- O autoutilitara a intrat intr-un stalp din lemn la ieșirea din Suceava spre Radauti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Accidentul s-a produs vineri dimineața. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, in accident au fost implicate doua persoane dintre care una a fost…