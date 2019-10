Incendiu în Bacău: case si gospodarii cuprinde de flăcări Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la o casa din comuna Buciumi si s-a extins cu repeziciune la alte trei gospodarii si anexe din apropiere, pompierii intervenind si in prezent pentru lichidarea focului, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, incendiul s-a manifestat generalizat, iar cele 4 case si anexele gospodaresti au fost distruse pe o suprafata de circa 600 de metri patrati. "In urma incendiului au fost asistate medical trei persoane cu atac de panica, iar una dintre acestea a fost transportata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

