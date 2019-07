Incendiu in Adamclisi, judetul Constanta In urma cu putin timp, un incendiu s a declansat la anexa unei locuinte din localitatea Adamclisi, pe strada Republicii nr.7.La fata locului, au intervenit doua autospeciale de stingere de la punctul temporar de stingere Baneasa si Adamclisi, cu 8 pompieri. Din primele informatii, arde o anexa de vara.Focul s a extins la casa, pompierii depun eforturi sustinute pentru localizare si lichidare. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

