Incendiu imobil Constanța. Pompierii, intervenție de urgență Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea Constanța, focul a cuprins un imobil situat pe Șoseaua din Vii, Cartierul Viile Noi, in apropierea Bisericii Ortodoxe Sfantul Ilie, informeaza Romania TV. Echipajele au ajuns de urgența la fața locului. Doua autospeciale cu apa și spuma și o ambulanța SMURD de la Detașamentul Palas. Potrivit primelor informații, un rezervor al unei centrale termice, care funcționa pe combustibil lichid, ar fi facut explozie, fiind și motivul provocarii incendiului. Din fericire, nu sunt victime. Poliția și pompierii au declanșat o ancheta pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

