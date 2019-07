Incendiu grav la Berlin. 150 de pompieri la fața locului Un incendiu de proportii a izbucnit joi intr-un complex comercial din districtul Lichtenberg din nord-estul Berlinului, a anuntat departamentul de pompieri din capitala Germaniei, precizand ca a mobilizat 150 de pompieri pentru stingerea incendiului, relateaza dpa. Incidentul s-a declansat dupa ce un container a luat foc in apropiere de centrul complexului, extinzandu-se apoi la un depozit din complexul Dong Xuan. Acoperisul depozitului s-a prabusit partial, ceea ce face cladirea nesigura, precizeaza pompierii. O coloana neagra de fum O coloana neagra de fum In jur de 150 de pompieri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

