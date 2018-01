Incendiu fabrică Topoloveni. Flăcările, stinse după 19 ore Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pentru stingerea incendiului au actionat 17 echipaje de pompieri.



"Noua autospeciale cu apa si spuma si doua autoscari de interventie la inaltime, doua ambulante SMURD si sase autospeciale de prima interventie si comanda au intervenit in localitatea Topoloveni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o societate comerciala de productie alimente. Dintr-un complex de sase hale, au ars doua hale, pe o suprafata de aproximativ 3.000 mp", se precizeaza intr-un comunicat al ISU Arges.



