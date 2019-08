Incendiu devastator, mii de case au fost mistuite de foc

Stiri pe aceeasi tema

- Marți dupa-amiaza, un depozit de materiale reciclabile situat la ieșirea din Buzau spre Vernești a fost mistuit de flacari, in incendiu arzand zeci de tone de materiale inflamabile. Pompierii buzoieni au stabilit cauza izbucnirii focului. Aproape o suta de pompieri din trei județe au luptat ore in…

- Apar detalii cumplite despre tragedia din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, unde cinci copii au murit dupa ce creșa in care se aflau a fost mistuita de flacari puternice, chiar in miezul nopții.

- Un incendiu de proporții a izbucnit, luni nopate, la unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Mamaia. Focul a izbucnt puțin dupa miezul nopții și in doar cateva minute s-a extins cu repeziciune, cuprinzand intrega cladire. Este voba de fotul club Bamboo, redenumite Silence, din nordul stațiunii,…

- Pompierii militari de la Garda de Intervenție Gura Humorului și de la Detașamentul Campulung Moldovenesc au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie de pe strada Oborului, din orașul Gura Humorului. La sosirea echipajelor, flacarile…

- Incendiu puternic în Pitești, duminica, la un fost restaurant abandonat, aflat pe malul Argeșului. Focul a cuprins o suprafața de câteva sute de metri patrați, iar coloanele de fum au fost viziibile de la câtiva kilometri.

- 86 de automobile au fost cuprinse de flacari, din cauza unui incendiu puternic de vegetatie, ajuns intr-o parcare din statul american California. 26 de masini au ars complet. Pagubele se ridica la aproximativ doua milioane de dolari.

- Un devastator incendiu care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in localitatea Nisipitu, din comuna Ulma, a facut scrum doua gospodarii si mai multe anexe. Focul a plecat de la o masina parcata in una dintre curti. Un conductor electric defect de la masina a provocat un scurtcircuit, iar…