Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit marti dupa-amiaza in orasul Versailles, intr-o cladire privata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul Actu.fr.Incendiul a izbucnit pe strada Clagny, la sute de metri de Palatul Versailles. Focul a cuprins un garaj al unui imobil…

- INCENDIU in Cugir, la o anexa gospodareasca pe strada Nuferilor. Pompierii au intervenit Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 21.00, in orașul Cugir. Din primele informații transmise de ISU Alba, un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca de pe strada Nuferilor, din localitate. Serviciul…

- Un incediu de vegetație a izbucnit miercuri, in jurul orei 14:00, la periferia municipiului Sebeș. Potrivit ISU Alba, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Sebeș in cooperare cu Garda de intervenție Sebeș intervin cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata din municipiul…

- Un tren care circula catre Movileni, in județul Iași a oprit in plin camp din pricina unui incendiu de miriște. Focul s-a apropiat periculos de cale ferata și a cuprins chiar și stalpii de lemn din apropierea liniei, folosiți la comunicații. In aceste condiții, mecanicul locomotivei a decis ca este…

- Duminica seara, pompierii au intervenit in mai multe localitați pentru INCENDII de vegetație uscata, precum și la nivelul acoperișului unei cladiri din localitatea Ciumbdud ... The post Pompierii intervin in mai multe localitați pentru INCENDII de vegetație uscata și la acoperișul unei cladiri din Ciumbrud…

- Val de INCENDII, duminica, in Alba. Pompierii intervin in zona localitații Partoș pentru stingerea unui incendiu de deșeuri pe malul raului Mureș Duminica, pompierii din Alba s-au luptat cu mai multe incendii. In cursul serii, in jurul orei 19.00, ISU Alba a anunțat ca Detașamentul de pompieri Alba…

- Pompierii intervin la aceasta ora la stingerea unui incendiu la un atelier auto din Satu Mare. La locul incendiului s-au deplasat doua autospeciale și 11 subofiteri. Focul are loc la un atelier situat pe strada Porumbeilor. Focul a pus stapanire pe anvelope aflate in interiorul atelierului dar și pe…

- Pompierii din trei județe se lupta sa stinga un incendiu izbucnit la o fabrica din Alba Iulia, de la Turda au plecat doua autospeciale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!