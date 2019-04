Un incendiu devastator, in urma caruia au pierit 21 de animale, 16 vaci și cinci viței, a izbucnit in cursul serii de sambata – 20 aprilie la un grajd de vaci din localitatea Hereclean. La fața locului pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii Detașamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU Porolissum Salaj, cu doua autospeciale. Potrivit reprezentanților ISU, 14 animale au fost salvate, au reușit sa iasa din adapost, iar 21 au pierit in flacari. Conform primelor cercetari, tragedia a avut loc in urma…