Incendiu devastator la Serele din Constanta. Pompierii intervin. Ce a luat foc

- Pompierii constanteni intervin sambata dupa amiaza pe strada 1907 din Cernavoda pentru a lichida un incendiu de deseuri medicale.Totodata, salvatorii intervin pe strada Podgorilor din Medgidia pentru a stinge flacarile ce au cuprins un garaj auto.Pompierii intervin si pe strada Ozanei din Harsova pentru…

- Pompierii intervin la aceasta ora (azi, 21 septembrie, ora 14.15) la stingerea unui incendiu intre localitatile Barsau de Sus si Barsau de Jos. Focul a pus stapanire pe o padure din zona. Din primele evaluari rezulta ca a ars aproximativ 5 hectare de vegetatie uscata, iar focul s-a extins la padure.…

- Un accident groaznic de circulație a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe o șosea din județul Tulcea. In urma accidentului, in care au fost implicate doua autoturisme, trei barbați au ramas incarcerați. La aceasta ora, pentru scoaterea victimelor din cele doua mașini contorsionate intervin pompierii tulceni.…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa amiaza in comuna Aliman din judetul Constanta. Din primele informatii, se pare ca flacarile au cuprins un grajd plin cu furaje.Pompierii constanteni intervin in aceste momente pentru a lichida incendiul. ...

- UPDATE: Persoana domiciliata in apartamentul respectiv a fost gasita in viața și in afara oricarui pericol. Numai ca mirosul pestilențial și foarte puternic provenea din apartamentul acesteia, de la mizeria greu de inchipuit, adunata in locuința respectiva. Vecinii au spus ca vor semnala autoritațile…

- Zece judete au fost afectate de ploile abundente si vremea rea din ultimele 24 de ore, pompierii intervenind pentru înlaturarea unor arbori cazuti peste masini, dar si pentru evacuarea apei din gospodarii.

- O autoutilitara a luat foc joi seara in localitatea Ciuguzel. Șase pompieri subofițeri au intervenit pentru stingerea ei. Conform ISU Alba, joi in jurul orei 19:20, in localitatea Ciuguzel, comuna Lopadea Noua a luat foc o autoutilitara. Șase subofițeri din detașamentul Aiud au intervenit pentru stingerea…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultimele ore, mai multe gospodarii din orasul Racari si comuna Cojasca au fost inundate, Post-ul Pompierii dambovițeni intervin in sprijinul oamenilor ale caror gospodarii sunt inundate apare prima data in Gazeta Dambovitei .