Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit, duminica, la fabrica UAMT din Oradea, acesta ducand la degajarea de fum toxic si la depasirea limitelor admise ale unor substante. Garda de Mediu Bihor va lua masuri impotriva poluatorului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bihor, Camelia Rosca, incendiul a izbucnit, duminica dupa-miaza, intr-o hala din cadrul fabricii UAMT din Oradea, in care erau depozitate mase plastice, deseuri din carton si ulei hidraulic.Camelia Rosca a spus…

- Un incendiu puternic a cuprins fabrica UAMT din Oradea. De ore bune, zeci de pompieri incearca sa stinga focul, insa, dat fiind faptul ca flacarile au ajuns la o hala de depozitare de cauciucuri si mase plastic, misiunea este una dificila.

- Locuitorii blocului 38 de pe strada București, din Timișoara, au trecut, in urma cu puțin timp, printr-o sperietura zdravana dupa ce dintr-un apartament a inceput sa iasa fum intens. Aceștia au sunat la 112 și in scurt timp au ajuns pompierii de la ISU Timiș. Ei au forțat ușa locuinței de unde ieșea…

- Mii de ruși furioși au protestat in orașul siberian Kemerovo cerand ca cei responsabili de moartea celor 64 de oameni, in timpul incendiului din mall, sa fie aspru pedepsiți. Locuitorii din Kemerovo sunt...

- Apa cu spuma in raul Bega a fost filmata de un tanar in zona ecluzei din localitatea Uivar. Cel care a realizat filmarea a susținut ca in zona miroase puternic a detergent. Reprezentanții Administrației Bazinale Apa Banat susțin ca nu este vorba despre poluare in zona. Imaginile cu valurile de apa cu…

- Din aceasta vara, aproximativ 120.000 de familii oradene vor participa la proiectul pilot al Primariei, RER si EcoBihor pentru reducerea cantitatii de gunoiu nereciclat depus pe halda. Asociatiile au fost asele astfel incat sa fie pe un traseu al RER care deserveste numai blocuri. Nereducerea…

- De ce Nicolaescu inca mai deține autorizație de funcționare, cand colecteaza și depoziteaza tot timpul doar ilegal și toate autoritațile știu? Ce autoritați ii confera dreptul acestui infractor sa afișeze acest tupeu? In continuare observam ca Nicolaescu este protejat de autoritați și cu o lejeritate…

- "Din informatiile pe care le avem, din cisterna rasturnata se scurge motorina in paraul Chendu, afluent al raului Tarnava Mica. Apele Romane si Garda de Mediu sunt la fata locului pentru a actiona cu substante absorbante. (...) Cred ca situatia nu este grava si ca, in urma interventiei, motorina…

- O catastrofa s-a produs pe platourile ultimul film al celebrului actor american Bruce Willis. In urma unui incendiu care a cuprins locația in care se efectuau filmarile, un pompier care lupta cu flacarile și-a pierdut viața, iar alte cinci persoane au fost ranite in urma incidentului.

- Garda de intervenție Sebeș a fost solicitata sa intervina, la ora 07:36, pe str. Vartop din localitatea Vințu de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.M. La fata locului pompierii militari s-au deplasat cu doua autospeciale de lucru cu apa…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici a transmis marti un comunicat prin care anunta declansarea unor actiuni de protest in perioada urmatoare: "SNFP considera oportuna declansarea in perioada imediat urmatoare de actiuni sindicale, motivat de faptul ca Legea nr. 153/2017 privind salarizarea…

- Incendiu violent, joi noapte, la o locuinta dintr-o localitate constanteana. Doua persoane si-au pierdut viata in incendiu, fiind gasite carbonizate sub peretii casei care s-au prabusit.

- GUNOAIE… Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, i-a avertizat pe primarii din tot judetul sa ia masuri si sa stranga toate gunoaiele din zonele infestate cu deseuri menajere, altfel risca amenzi de pana la 100.000 de lei, de la Garda de Mediu. Declaratiile sefului Consiliului Judetean,…

- GUNOAIE… Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, i-a avertizat pe primarii din tot judetul sa ia masuri si sa stranga toate gunoaiele din zonele infestate cu deseuri menajere, altfel risca amenzi de pana la 100.000 de lei, de la Garda de Mediu. Declaratiile sefului Consiliului Judetean,…

- GUNOAIE… Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, i-a avertizat pe primarii din tot judetul sa ia masuri si sa stranga toate gunoaiele din zonele infestate cu deseuri menajere, altfel risca amenzi de pana la 100.000 de lei, de la Garda de Mediu. Declaratiile sefului Consiliului Judetean,…

- Urmasii delegatilor bihoreni la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia vor fi identificati si memoria lor onorata printr-un amplu proiect al eurodeputatului Emilian Pavel, prin Asociatia 'Urmasii Marii Uniri' din Oradea. Proiectul intitulat "Urmasii Marii Uniri" a fost lansat luni seara in…

- Locuitorii din Targu Ocna (Jud. Bacau) au avut parte de momente de groaza in aceasta dupa amiaza. Un incendiu izbucnit intr-una din casele vechi, din paianta, de pe strada Viisoara a dezvaluit o dubla crima oribila petrecuta, din primele cercetari nu cu mult timp in urma. O femeie si un barbat, ambii…

- Defrisare ilegala in Cimitirul municipal din Oradea. Culmea, responsabili au fost chiar angajatii cimitirului care au pus la pamant 30 de copaci, fara nicio autorizatie. Ei s-au oprit abia cand la fata locului au ajuns comisarii Garzii de Mediu.

- Mutare de proporții a unui gigant cu o istorie de sute de ani! Reprezentanții colosului au fost cei care au facut anunțul. Potrivit oficialilor companiei, o importanta fabrica din țara noastra va fi readusa la viața.Grație acestei impresionante mutari facute pe piața locala, se vor crea noi locuri de…

- Un barbat în vârsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit în urma unui incendiu izbucnit, în noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului

- Taierile de salcami facute la doi pași de Primaria Timișoara sunt in regula, pentru ca arborii erau batrani și bolnavi. Este concluzia la care au ajuns, dupa un control, cei de la Garda de Mediu și Agenția de Mediu. Municipalitatea trebuie sa inlocuiasca ce a taiat.

- Danuț și Vladuț Hurduc, din Barlad, ambii luptatori de K1 la Clubul Sportiv „Scorpions”, se vor lupta in cadrul Colloseum Tournament, o importanta competiție de profil gazduita de Galați. Pe 23 februarie, CS „Scorpions” Barlad va incerca sa „fabrice” doi noi campioni, dupa cum o spune chiar sloganul…

- Ne-am obișnuit ca in Romania fabricile sa se inchida din motive financiare sau lipsa de rentabilitate, dar fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Citește…

- Ceea ce ar trebui sa ne intereseze pe noi, careienii si chiar pe locuitorii din judet ar fi starea arborilor exceptionali pe care ii mai avem inca in ce a mai ramas din parcul dendrologic. Ce facem pentru a-i pastra? Cum ne implicam? Unde ajung arborii valorosi taiati? Cine ii valorifica? Arborii…

- Ideea de a forma o Garda de mediu a comunei Bucov a venit de la primar si politia locala și a atras mai multi cetateni. Astfel se face ca oricine vede gunoi aruncat la intamplare poate suna la numarul pus la dispozitie de politia locala si sa sesizeze fapta. Mai mult, Garda verde din Bucov…

- ”Doar Guvernul ne poate propune asa ceva, daca va fi cazul, nu stiu. Am inteles ca va fi o conferinta de presa a doamnei ministru Olguta Vasilescu si cred ca ne va lamuri”, a afirmat Dragnea. Ministerul Muncii face precizari, vineri, cu privire la efectele legii privind salarizarea bugetarilor,…

- Scandal fara sfarsit in jurul gropii de gunoi din vestul Capitalei. Garda de Mediu a amendat si a suspendat activitatea firmei care se ocupa de depozitul de la Chiajna, dupa ce oamenii s-au plans, din nou, de mirosul insuportabil.

- Lovitura devastatoare pentru sute de romani! Cel mai mare angajator din aceasta regiune iși face bagajele și pune lacat la porți. Astfel, compania va concedia sutele de angajați care muncesc in fabrica, informeaza Bugetul.ro.Societatea a tras semnalul de alarma inca din 2017, atunci cand, pe cifre,…

- Szep Robert (UDMR) a fost numit sef interimar al Garzii Nationale de Mediu, potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata in Monitorul Oficial. Szep Robert, actualmente comisar general adjunct, va exercita atributiile comisarului general pana la numirea conducatorului institutiei.

- Cel putin 41 de persoane au decedat, iar alte aproximativ 80 au fost ranite in urma unui incendiu produs, vineri, la un spital din orasul sud-coreean Miryang, potrivit ultimului bilant anuntat de autoritati, care au avertizat ca numarul victimelor ar putea sa creasca, relateaza agentia Yonhap.

- Doua persoane in virsta de 62 de ani au avut de suferit dupa ce un incendiu a luat amploare in locuința acestora, noteaza NOI.md. Cazul a avut loc ieri seara in orașul Anenii Noi, pompierii fiind solicitați in jurul orei 21.00. Ajunși, salvatorii au stabilit ca o casa de locuit este cuprinsa de flacari,…

- Doua persoane in virsta de 62 de ani au avut de suferit dupa ce un incendiu a luat amploare in locuința acestora, noteaza NOI.md. Cazul a avut loc ieri seara in orașul Anenii Noi, pompierii fiind solicitați in jurul ore 21. Ajunși salvatorii au stabilit ca o casa de locuit este cuprinsa de flacari,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Oradea, ca UDMR nu are, in acest moment, dorinta de a intra la guvernare, afirmand ca nu exista o astfel de solicitare din partea coalitiei, dar ca UDMR ar colabora punctual cu noul guvern, pentru comunitatea maghiara, dar si pentru "sustinerea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vrea sa salveze fabrica de zahar „Diamant” de la Oradea. acestaa declarat vineri, 19 ianuarie, ca se afla in contact cu managerul fabricii aflata in pericol de a fi inchisa, si cauta solutii impreuna cu fermierii pentru salvarea acesteia. Inchiderea fabricii de zahar…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Locuitorii din satul Mineri, comuna Filipeștii de Padure se plang ca nu mai pot ieși din case din cauza mirosului ingrozitor care vine dinspre camp! Oamenii dau vina pe societatea Biogaz și pe substanțele pe care le impraștie pentru a fertiliza solul și cer ca Garda de Mediu Prahova sa vina in control…

- Clujana, fabrica de incaltaminte cu o istorie de peste 100 de ani in spate, și-a cerut insolvența, din cauza datoriilor. Casa de Insolvenţă Transilvania - CITR a fost desemnată de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producătorului de încălţăminte…

- Am primit pe adresa redactiei Buletin de Carei un raspuns al Serviciului comisariatului judetean Satu Mare al Garzii Nationale de Mediu in legatura cu recentele taieri de arbori din parcul dendrologic Carei. In material se specifica faptul ca taierile, in numar de 10, sunt solicitate de catre Centrul…

- Fabrica de încalțaminte Clujana a cerut intrarea în insolvența, ca masura de protecție pe fondul datoriilor pe care le-a acumulat. CITR, administratorul judiciar, a precizat ca procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intenția reorganizarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Potrivit legii, pana la…

- Au fost clipe de coșmar, ieri, in comuna Hurezani. Cinci barbați au fost raniți și opt mașini au fost distruse, dupa o explozie urmata de incendiu la o teava de gaze a OMV Petrom. Cateva ore, pompierii au infruntat flacarile inalte de cațiva metri, care amenințau sa se extinda. ”Cinci…

- Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, lt.col. Stefan Stoian, focul a izbucnit, din primele verificari, de la un scurtcircuit electric. In incendiu arzand deseuri de carton, cabluri electrice, precum si peretii falsi…

- Detașamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la SC TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA. Se intervine cu opt autospeciale de stingere cu apa, un SMURD, 80 de...

- Chiar in aceste momente pompierii argeseni incearca sa stinga un incendiu ce a izbucnit la o fabrica importanta din Arges. Vorbim despre un incendiu ce a cuprins u fabrica de prelucrare a carnii ce are sediul in Toploveni. Din primele informatii, se pare ca un aparat de prajiot a luat foc, in interior…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…

- Veste proasta pentru familiile a peste 200 de oradeni, dar si pentru zeci de fermieri din zona. Fabrica de zahar din Oradea va fi închisa la primavara, dupa ce partronatul german nu s-a înteles cu un grup de cultivatori care era interesat sa preaia fabrica.

- Doua minore in varsta de 13 și 15 ani au decedat intr-un incendiu izbucnit intr-o casa de locuit din localitatea Nihoreni, raionul Rișcani. Tragedia s-a intamplat in aceasta dimineata.

- Lacat pe o cunoscuta fabrica din vestul tarii. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizati. Informatia este confirmata atat de cultivatori, cat si de surse din interiorul companiei. Decizia de inchidere a Fabricii de Zahar „Diamant” din Oradea, care are acum 214 angajati, va fi anuntata salariatilor…

- Incendiu de proportii la o fabrica de alcool din Camerun. Mai multe case si o scoala din apropiere au fost avariate, dar, din fericire, nimeni nu a fost ranit.Fara adapost au ramas mai multe familii, iar acum asteapta ajutor de la autoritati.