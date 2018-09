Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii ISU Buzau intervin, la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu de proportii care a cuprins o suta de tone de furaje, in apropierea unei stane. Focul si fumul pot fi observate de la iesirea din municipiul Buzau, aflat la o distanta de cativa kilometri. Focul se manifesta la depozitul de…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Radauți, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența ale comunelor Fratauții Noi și Fratauții Vechi, au intervenit cu 7 autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie, in satul Costișa, comuna Fratauții…

- Pompierii buzoieni acționeaza pentru stingerea incendiului izbucnit la un autoturism Mercedes aflat pe bulevardul Stadionului din municipiul Buzau, in zona catre cimitir. Incendiul se manifesta la motor, cu flacara mare. La fața locului s-au deplasat un echipaj de pompieri echipați cu materiale de…

- Gospodarie cuprinsa de flacari, intr-o localitate din Banat. Pompierii au fost solicitați in aceasta dimineața sa intervina pentru a stinge un incendiu in Ticvaiu Mare din județul Caraș-Severin. Din fericire nu s-au inregistrat victime. ”Azi dimineața, in jurul orei 07:00, doua echipaje ale Secției…

- O școala din Tulcea a fost complet mistuita de flacari, duminica dupa-amiaza, iar pompierii ajunși la fața locului nu au putut decat sa impiedice extinderea incendiului la cladirile din apropiere. Școala a ars complet iar o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Vezi galeria foto + 2 + 2 Școala…

- Pompierii carașeni au fost solicitați noaptea trecuta pentru a lichida un incendiu ce a izbucnit la un autoturism pe DN 57B, la aproximativ 7 km distanța fața de localitatea Anina dinspre Oravița. Mașina a fost distrusa in totalitate, din fericire insa nimeni nu a fost ranit, persoanele aflate in mașina…

- Aproape 20 de pompieri militari au intervenit in cartierul Micalaca din Arad cu autospeciale pentru a lupta cu incendiul care a mistuit doua care și ameninta sa cuprinda alte 3 case din vecinatate. Nu s-au inregistrat victime, scrie tvr.ro.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa particulara din Harsova, pe strada Portului. Potrivit ISU Dobrogea, incendiul se manifesta la acoperis…