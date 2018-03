Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si copii, sunt disparute in incendiul care a izbucnit duminica intr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Primele informatii indicau cel putin patru morti, trei fiind copii, si cateva zeci de raniti.Focul a izbucnit la…

- Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare arata imagini cu oameni care sar de la etaj, pentru a scapa de incendiu.Inițial, Comitetul rus de Ancheta transmisese ca patru persoane, dintre care trei copii, au decedat ca urmare a incendiului.Kemerovo, un centru de exploatare…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Cel putin patru persoane, printre care trei copii, au murit, duminica, in Rusia dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Salvatorii au reusit sa salveze 120 de persoane, conform Ministerului regional pentru situatii de urgenta. Victimele se…

- O mama și-a aruncat baiatul de patru ani de la balcon și apoi s-a sinucis, dupa ce a pierdut custodia copilului ei.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL dat de liderul PSD Citește și: Daniel Zamfir provoaca CUTREMUR: lovitura DEVASTATOARE…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, in Bucuresti, la un ansamblu rezidential din Berceni. Incidendiul are loc in cladirea Monaco Towers. Pompierii sustin ca exista posibilitatea ca mai multe persoane sa fi fost surprinse de flacari, la etajul al 19-lea ...

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la o piata agroalimentata din orasul Arad, pompierii reusind sa stinga flacarile dupa aproximativ doua ore. Oamenii au reusit sa se autoevacueze, astfel ca nu au fost inregistrate victime, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un incendiu a cuprins un apartament situate in Ploiesti, pe Aleea Ciucului. Din primele informatii un copil este blocat in apartament. Potrivit ISU Prahova la fata locului intervin doupa autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj de Descarcerare si o ambulanta SMURD. Victima este o fata de…

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Incendiu violent, joi noapte, la o locuinta dintr-o localitate constanteana. Doua persoane si-au pierdut viata in incendiu, fiind gasite carbonizate sub peretii casei care s-au prabusit.

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o vila din statiunea prahoveana Busteni, sapte adulti si trei copii fiind evacuati, in urma incidentului nefiind inregistrate victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, vila este una de…

- Un caz socant cutremura orasul Chisinau, dupa ce doi soti au fost gasiti morti. Barbatul s-a aruncat de la etajul sapte, iar sotia acestuia a fost gasita moarta in apartamentul conjugal.

- Trei kamikaze s-au aruncat in aer in orasul nigerian Maiduguri, atac soldat cu moartea a 21 de persoane, a anuntat, sambata, politia locala, potrivit Reuters.“Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant…

- Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase membri ai echipajului pe ruta Moscova-Orsk. Potrivit unui oficial al serviciilor de interventie…

- Sfarșitul de saptamana aduce o scadere a temperaturilor in majoritatea regiunilor. Astazi va continua sa ninga prin nordul tarii si la munte, in timp ce in sudul tarii se anunta timp frumos si temperaturi de primavara.

- Pompierii au intervenit in numar mare si au facut eforturi considerabile pentru a limita efectele unui incendiu izbucnit la Medgidia, vineri dimineata. Focul a cuprins initial o locuinta, dar apoi s-a extins rapid, din cauza vantului, flacarile ajungand sa cuprinda nu mai putin de 10 constructii aflate…

- Un barbat de 34 de ani din Naberejnie Celnai, un oras din republica rusa Tatarstan, a fost pus sub acuzare pentru tentativa de omor in urma unui eveniment care i-a socat pe localnici.Potrivit lifenews.

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca au intervenit, sambata seara, in jurul orei 21.30, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din orașul Solca. La sosirea echipajelor, ardeau doua anexe gospodarești și exista pericolul de propagare la un gater. Focul a…

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala), a izbucnit la camera de urgente de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong din oras, situat la 280 km de Seul, potrivit autoritatilor. Focul a fost stins dupa o ora si 40 de minute. Se crede ca, la…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Un incendiu puternic a izbucnit la o casa din Eforie de pe strada Transilvaniei, de la explozia unei butelii. La fata locului au fost trimise doua autospeciale de la Tuzla, o ambulanta mobila de terapie intensiva.

- Un preot din Rusia i-a bagat in sperieti pe parinti! Acesta este acuzat de pedofilie si condamnat la 14 ani de inchisoare. Barbatul este foarte cunoscut in Rusia, chiar ajutand o asociatie speciala pentru copiii orfani.

- Pompierii de la ISU Delta Tulcea au fost solicitati sa intervina la un incendiu care se manifesta la un depozit de furaje din localitatea Mihai Bravu. Pentru limitarea efectelor focului intervin militarii de la Statia de pompieri Babadag cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si cinci subofiteri.Deasemenea…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator din localitatea Aliceștii Rahtivani, județulPrahova. Focul s-a extins pe o suprafața de o mie de metri patrați și exista riscul producerii unei explozii.

- Detasamentul Orsova intervine in mun. Orsova, B-dul portile de Fier pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din blocul social. La locul evenimentului, s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Garzii de Interventie Orsova. La sosirea fortelor, locatarii reusisera sa stinga…

- Incendiu in capitala. Un restaurant din sectorul Rașcani al capitalei, de pe strada Kiev, a fost cuprins de flacari. Este vorba despre un restaurant caucazian. La moment, cu focul lupta patru autospeciale.

- Un barbat din raionul Anenii Noi a fost condamnat la închisoare, dupa ce a traficat patru victime în Federatia Rusa pentru a fi exploatate prin munca, transmite MOLDPRES. Potrivit Procuraturii Generale, în decembrie 2012, inculpatul a recrutat patru barbati pentru a munci…

- Un incendiu a izbucnit la turnul Trump din New York, anunta CNN citat de Realitatea.net. Pompierii din New York au confirmat un incendiu in turnul Trump, dar au precizat ca focul este sub control si nu exista persoane evacuate. Totusi, doi oameni au fost raniti. Printre acestia, un pompier aflat la…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Sediul Primariei Eșelnița, o comuna din Clisura Dunarii, risca sa arda in totalitate sambata dupa-amiaza, daca pompierii nu ar fi intervenit prompt la fața locului. Focul a izbucnit sambata, 6 ianuarie, intr-un birou din sediul Primariei Eșelnița-Mehedinți. La fața locului a intervenit Garda de Pompieri…

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri, la o anexa pentru depozitarea lemnelor, situata in localitatea Teremia Mare. ”La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autosanitara SMURD, un ofițeri si noua subofițeri din cadrul Subunitatii de pompieri Sannicolau…

- Noua adulti si un copil au ramas fara locuinte in urma unui incendiu devastator ce a avut loc in aceasta seara la Curtea de Arges. Cele 10 persoane, membre a 6 familii, locuiau intr-o baraca de 120 de metri patrati.

- Seful Gardienilor Revolutiei, generalul Mohammad Ali Jafari, a dat asigurari miercuri ca este in masura sa anunte ”sfarsitul razvratirii”, referindu-se la protestele fata de putere si dificultatile economice care zguduie Iranul de aproape o saptamana, relateaza AFP. ”In aceasta razvratire au existat…

- Autoritațile locale din Runcu au lansat focul de artificii, in noaptea de Revelion, de pe un munte din zona, in prezența a peste o mie de persoane, localnici și turiști cazați la pensiunile din comuna. Locul de intalnire a fost amenajat cu ghirlande luminoase, la poalele muntelui, iar pana la momentul…

- 12 persoane si-au pierdut viata, ieri, intr-un incendiu care a cuprins un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx, potrivit primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de CBS. “Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai ...