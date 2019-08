Incendiu devastator într-o piață din vestul țării Pompierii au intrat in alerta, in aceasta seara, dupa ce un apel la 112 a anunțat, la 22,13, ca un incendiu a cuprins Piața de Nord din zona Govandari, din Reșița. Imediat la fața locului au fost trimise, de urgența, trei autospeciale cu apa și spuma, o autoscara mecanica și o ambulanța SMURD. Cand echipele […] Articolul Incendiu devastator intr-o piața din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

