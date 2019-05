Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea locuitorilor dormeau in momentul in care focul a cuprins colibele din sat. Cele mai multe victime sunt femei, copii si persoane in varsta, a mai spus Akook. Pentru moment, nu se cunoaste cauza izbucnirii incendiului. Cel putin 14 persoane au suferit arsuri de gradul I, a adaugat oficialul…

- Cel putin 54 de persoane au murit dupa izbucnirea unui incendiu de vegetatie intr-un sat din nordul Sudanului de Sud, relateaza marti dpa potrivit Agerpres. Cel putin alte 18 persoane au fost ranite in incendiul izbucnit duminica seara in satul Korok din statul Lol, a declarat guvernatorul…

- Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea…

- Ploile torentiale si inundatiile produse anul acesta in 23 de provincii din Afganistan s-au soldat cu moartea a cel putin 247 de persoane, a declarat sambata Autoritatea Nationala de Gestionare a Dezastrelor (ANDMA), relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Un militar a fost ucis și…

- Topirea zapezii și cantitatea record de precipitații din ultimele zile au provocat inundații in mai multe state din zona centrala a Statelor Unite, provocand decesul a trei persoane, iar mii de persoane au fost evacuate, informeaza site-ul postului BBC News preluat de mediafax. Printre victime…

- Ploile torentiale care au cazut in Mozambic au facut deja 66 de morti si cateva mii de stramutati, potrivit unui nou bilant al autoritatilor locale, care au plasat acest stat african in stare de alerta, in asteptarea sosirii apropiate a ciclonului Idai, informeaza AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Cel putin 25 de persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un autocar s-a lovit cu un camion, luni, intr-o zona muntoasa din Bolivia, informeaza postul tv Telesur.Accidentul s-a produs in zona Potosi Oruro, intr-o zona cu vizibilitate redusa.

- Un incendiu a izbucnit marti într-un hotel din New Delhi, ucigând cel puțin noua persoane, a anuntat brigada de pompieri din India, ridicând noi întrebari despre standardele de siguranța în hotelurile slab reglementate, ocupate de cei mai puțin înstariti, relateaza…