- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri 'incercarile de a semana panica' pe internet din strainatate, in timp ce Rusia se afla in doliu dupa un incendiu devastator izbucnit duminica intr-un...

- 41 de copii si-au pierdut viata in incendiul care a ucis cel putin 64 de persoane duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, in vestul Siberiei. Mulți dintre ei au apucat sa-și sune rudele din mijlocul flacarilor pentru ce...

- Vladimir Putin a vizitat memorialul inființat de locuitorii orașului Kemerovo, care se afla peste drum de mall-ul in care au murit cel puțin 64 de oameni din care mai mult de jumatate erau copii. Președintele...

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat astazi un decret prin care ziua de 28 martie este declarata zi de doliu național, in legatura cu tragedia din Kemerovo. In urma incendiului izbucnit in mall-ul Winter Cherry din orașul Kemerovo au decedat 64 de persoane.

- In timp ce lumea se concentreaza pe exercițiile militare facute de armata președintelui rus Vladimir Putin și pe noile arme nucleare prezentate de Moscova, China iși exercita dominația in aria ei de influența. Imaginile surprinse din satelit arata ca statul condus de Xi Jinping nu ezita sa iși arate…

- Vladimir Putin, despre incendiul din mall-ul din Siberia: ”Neglijența criminala!”. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a deplasat marți la Kemerovo, oraș industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica intr-un mall din oraș a luat 64 de vieți, dintre care 48 de copii, denunțand…

- Autoritatile ruse au deplâns neglijente grave si încalcari ale normelor de securitate, în urma incendiului care a devastat un centru comercial de la Kemerovo, în Siberia, soldat cu cel putin 64 de morti - inclusiv noua copii, relateaza AFP. Comitetul…

- Cel puțin 53 de persoane au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit într-un centru comercial din orașul Kemerovo, aflat în sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anunțat luni Ministerul rus pentru Situații de Urgența, relateaza site-ul agenției Tass. Un purtator de cuvânt al serviciilor…

- Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat de BBC. In videoclipurile postate pe retelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri iar pompierii evacueaza zona. De asemenea, pot fi vazute persoane care se…

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

