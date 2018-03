Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri 'incercarile de a semana panica' pe internet din strainatate, in timp ce Rusia se afla in doliu dupa un incendiu devastator izbucnit duminica intr-un...

- "O crima in masa premeditata", astfel a catalogat incendiul devastator din Kemerovo unul dintre cei mai zeloși promotori ai Kremlinului, Vladimir Soloviov, vedeta postului TV Rossiya 1, scrie digi24.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in urma incendiului care a avut loc in centrul comercial 'Zimniaia Visnia', din localitatea Kemerovo, soldat cu 64 de morti. "Presedintele Klaus Iohannis a exprimat condoleante presedintelui…

- Igor Vostrikov isi aduce aminte ca sotia sa, Elena, „era foarte panicata” atunci cand l-a contactat duminica in jurul orei 16:00. Elena, care se afla la cinematograf cu sora lui Vostrikov si cu trei dintre copiii lor, o fata in varsta de sapte ani si doi baieti de cinci si doi ani, stia ca sotul…

- Primul viceguvernator al regiunii Kemerovo, Vladimir Cernov a declarat ca mitingul spontan din Kemerovo, la care s-a cerut ancheta corecta și transparenta a tragediei din centrul comercial – care a dus la moartea a 41 de copii și pedepsirea celor responsabili – a fost „o acțiune planificata care vizeaza…

- Incendiul din centrul comercial "Zimniaia Vișnia” din Kemerovo ar fi fost provocat de un grup de adolescenti. Versiunea a fost inaintata de managerul mall-ului, Nadejda Sudenoc, in timpul unei sedinte de judecata.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass.

- In tragedia petrecuta in orașul siberian Kemerovo, 64 de persoane, in mare parte copii, au murit. O clasa intreaga de elevi a pierit in incendiul de duminica, iar unii dintre copii au apucat sa dea un ultim telefon parinților, inainte sa se intoxice cu fumul gros, scrie The Washington Post, potrivit…

- Vladimir Putin a vizitat memorialul inființat de locuitorii orașului Kemerovo, care se afla peste drum de mall-ul in care au murit cel puțin 64 de oameni din care mai mult de jumatate erau copii. Președintele...

- Tragedia din mall-ul din orașul Kemerovo, aflat in Rusia, este posibil sa fi fost provocat de un copil. Aceasta a fost prima ipoteza lansata chiar de viceguvernatorul regiunii siberiene. The New York Times scrie ca intr-o discuție cu rudele celor disparuți in urma incendiului, Vladimir Chernov, viceguvernator…

- In timp ce lumea se concentreaza pe exercițiile militare facute de armata președintelui rus Vladimir Putin și pe noile arme nucleare prezentate de Moscova, China iși exercita dominația in aria ei de influența. Imaginile surprinse din satelit arata ca statul condus de Xi Jinping nu ezita sa iși arate…

- Internetul din Rusia a fost împânzit de informații false dupa incendiul din orașul Kemerovo, soldar cu cel puțin 64 de morți. Teorii ale conspirației vorbesc despre un bilanț mult mai mare, ascuns de autoritați.

- Patruzeci si unul de copii au murit in incendiul care s-a soldat cu 64 de morti duminica, intr-un centru comercial din Kemerovo, in Siberia, a anuntat marti o sursa din cadrul serviciilor de urgenta, citata de agentia de presa publica RIA Novosti, relateaza AFP. ”Pe lista mortilor sunt numele de familie…

- In incindiul devastator de duminica de la centrul comercial din orașul siberian au murit peste 64 de oameni, printre victime se aflau și copii.Internetul raspandește zvonuri ca in infernalul incendiu din Rusia au murit un numar infricoșator de oameni.

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Guvernatorul regiunii Kemerovo, Aman Tuleev, a cerut scuze de la președintelui Vladimir Putin pentru incendiul din centrul comercial, care ar fi ucis 64 de persoane. Declarația a fost facuta in cadrul unei ședințe care a avut loc astazi, in Kemerovo, transmite serviciul de presa al Kremlinului, citat…

- Un inceput indoliat de mandat pentru presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Patruzeci si unu de copii si-au pierdut viata in incendiul care a ucis cel putin 64 de persoane duminica intr-un centru comercial din Kemer...

- Un protest spontan cu sute de participanți are loc marți la Kemerovo, in Rusia, dupa ce 64 de oameni, printre care și copii, au murit in incendiul care a devastat un centru comercial din acest oraș, potrivit datelor oficiale anunțate de autoritați. Zeci de oameni sunt in continuare dați disparuți dupa…

- Proteste de amploare la Kemerovo, dupa incendiul devastator de duminica de la centrul comercial din orașul siberian in urma caruia au murit 64 de oameni, printre victime numarandu-se și copii, scrie digi24.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca neglijenta criminala si nepasarea sunt cauzele incendiului produs intr-un centru comercial din orasul siberian Kemerovo, in urma caruia 64 de persoane au murit, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC.Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat…

