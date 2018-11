Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor in incendiul denumit ‘Camp Fire’, cel mai distrugator din istoria statului american California, a ajuns la 23, dupa ce in orasul Paradise au fost gasite sambata inca 14 cadavre arse, informeaza Reuters. Sunt in continuare date disparute 35 de persoane. Departamentul Padurilor si Protectiei…

- Cinci persoane au murit si peste 150.000 au fost evacuate din mai multe orase din statul american California, din cauza a doua incendii majore de vegetatie izbucnite joi, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC si Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit joi in insula Java, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter produs in insulele Java si Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.

- Patru persoane au murit dupa ce o nava cu migranti s-a scufundat in apropierea coastei de vest a Turciei marti seara, a anuntat Ministerul de Interne turc, miercuri, scrie Reuters.Ministerul a comunicat ca alte 30 de persoane sunt date disparute. Nava s-a scufundat in apropierea coastei…

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters, potrivit…

- Cel puțin 44 de oameni sunt confirmați morți, iar sute de oameni sunt dați disparuți dupa ce un feribot s-a scufundat joi dupa-amiaza in Lacul Victoria, potrivit poliției din Tanzania. Salvatorii au reluat vineri dimineața cautarile, transmite Reuters.

- Cel puțin 19 persoane au disparut, iar alte 120 au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 6,7 produs in insula Hokkaido, aflata in nordul Japoniei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Cel puțin opt persoane, dintre care șase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orașul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agenției Reuters. Alți doi oameni au fost internați in spital și se afla in stare grava, a informat purtatorul…