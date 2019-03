Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a cuprins joi o cladire cu birouri in capitala statului Bangladesh, Dhaka. Imaginile postate pe rețelele de socializare sunt de-a dreptul șocante, cu oameni care incearca disperați sa se sa...

- Cel putin 78 de persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-un imobil de locuit din orasul vechi al capitalei Dhaka servind, de asemenea, ca depozit de produse chimice, au anuntat joi pompierii, tr...

- Cel putin 70 de oameni au murit intr-un incendiu devastator care s-a produs noaptea trecuta in Banglades. Focul a izbucnit intr-un bloc cu locuinte din capitala Dhaka de la o butelie de gaz, dar s-a extins rapid in intreaga cladire din cauza ca la unul dintre etaje se pastrau

- Cel puțin 70 de persoane au decedat in urma unui incendiu izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi in zona istorica a capitalei Bangladeshului, Dhaka, au anunțat autoritațile locale, potrivit site-ului postului BBC News preluat de mediafax. Incendiul a izbucnit in incinta unui depozit…

- Incendiul de la centrul de dezmembrari auto din Afumați ar fi fost provocat de o sticla cu benzina care ar fi fost aruncata de o persoana aflata intr-o mașina pe un pod din apropiere. Declarația a fost facuta de directorul centrului REMAT, Gabriel Dimirule. "Au vazut niste clienti de-ai nostri cum a…

- Panica intr-un bloc cu 10 etaje din Capitala. Un incendiu uriaș s-a produs la liftul imobilului. Fumul gros a invadat apartamentele de la etajele superioare. Locatarii au cerut ajutor, au chemat pompierii. Mai multe echipaje intervin la locul incendului. Sunt 12 persoane care au fost…

- Cum in aceasta duminica e mare sarbatoare in randul crestinilor, Botezul Domnului – sau Boboteaza, cum mai e cunoscuta in popor, multi romani au mers sau urmeaza sa se indrepte catre bisericile si manastirile de pe raza Bucurestiului, pentru a asista la slujba si pentru a lua acasa apa sfintita – Agheasma…

- Un mall din Brașov a fost evacuat miercuri, in prima zi de funcționare dupa Revelion. Alarma a sunat din toate parțile iar oamenii au fost direcționați spre ieșire, potrivit protocolului de evacuare. Pompierii au verificat toate spațiile comerciale pentru a descoperi sursa alarmei de incendiu și au…