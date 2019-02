Stiri pe aceeasi tema

- Joi, in jurul orei 14:30, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta in apropierea localitatii Malcoci.Suprafata afectata este de aproximativ 7 hectare de vegetatie stuficola. La fata locului s au deplasat subofiteri cu o…

- Un puternic incendiu a izbucnit, in aceasta dupa amiaza, in localitatea Simon, judetul Brasov.Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca focul a s a declansat "la nivelul mansardei, la locul evenimentului fiind deplasate patru autospeciale cu apa si spuma,…

- Pompierilor ieseni le este greu sa intervina in cazul incendiilor care au loc pe stradutele inguste ale Iasului, unde sunt parcate autoturisme pe ambele parti ale drumului. Ieri, in cazul unui incendiu care a cuprins un autoturism Mercedes, pe strada Decebal, pompierii nu au putut patrunde pe aceasta…

- O casa din localitatea Lupac, județul Caraș-Severin, a fost cuprinsa astazi de flacari. Incendiu a izbucnit, spun pompierii, cel mai probabil din pricina unui coș de fum neizolat termic corespunzator, aflat in apropierea unor materiale combustibile, mai exact aproape de o grinda de lemn. Doua echipaje…

- Incendiu devastator in seara zilei de sambata, 15 decembrie la Cicarlau. Doua echipaje de la Detasamentul de Pompieri “Adrian Marchis” din Baia Mare si un echipaj EPA SMURD au fost trimisi sa intervina. Acestora li s-au alaturat si colegi din Seini si Cicarlau. Din fericire nu au fost inregistrate victime.…

- Cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma au intervenit in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil din Tecuci, in curtea caruia fusese deschisa o vopsitorie. Doua masini au ars complet, iar una partial.

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, la o cabana din Bran, județul Brașov, in urma caruia construcția a ars aproape in intregime. Nu s-au inregistrat victime, trei persoane reușind sa iasa singure, transmite Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov,…

- Un puternic incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la acoperisul unei cladiri administrative din Soseaua Bucuresti Ploiesti. Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfova adeclarat, pentru ZIUA de Constanta, ca "arde mansarda din lemn pe aproximativ 150 de metri patrati, cu posibilitati…