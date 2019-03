Dido a lansat un nou album de studio după cinci ani şi a anunţat şi un turneu

Cântăreaţa britanică Dido a lansat albumul de studio "Still On My Mind", după cinci ani de pauză, anunţând şi un turneu european din luna mai potrivit news.roDupă "Girl Who Got Away" din 2013, albumul cu 12 melodii este "rezultatul parteneriatului… [citeste mai departe]