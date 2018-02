Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Ieri dimineața, in jurul orei 9, șapte autospeciale de stingere cu apa și spuma și zeci de pompieri au fost concentrați la Campina, pentru a stinge un incendiu care izbucnise la un service auto din municipiu, situat pe strada Petrolistului, in apropierea autogarii. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, la un service auto din municipiul Campina. Din primele informatii in interior se afla mai multe avelope dar si acumulatori. Pericolul vine de la acumulatori care din cauza temperaturii foarte ridicate pot exploda. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, intre kilometrii 94 si 120, pe banda 1 a sensului de mers catre Pitesti, se executa lucrari de asfaltare a carosabilului, astazi intre orele 10:00 ndash; 16:00. Politistii le recomanda…

- Patru persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate, de politistii din Calarasi, in judetul Arges, intr-un dosar penal privind furturi din autoturisme comise pe autostrada A2. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului general al Politiei Romane (IGPR) transmis, luni, AGERPRES,…

- Centrul Infrotrafic informeaza ca, la aceasta ora, este ceata densa pe autostrada Bucuresti-Pitesti, vizibilitatea fiind de 50-100 de metri, anunța News.ro.Politistii ii sfatuiesc pe soferii care se deplaseaza pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti sa ruleze cu prudenta sporita, sa foloseasca…

- Cel putin 41 de persoane au murit si cateva zeci au fost ranite intr un incendiu care a cuprins vineri dimineata un spital din orasul Miryang din sud estul Coreei de Sud, anunta agentia Yonhap, citata de BBC News.Incendiul, care a inceput in jurul orei 7:30 dimineata ora locala , a izbucnit in camera…

- Un bloc de pe Aleea Noua, din apropierea Scolii Gimnaziale 7, a fost cuprins de flacari marti dupa-amiaza. Incendiul a izbucnit de la parter, insa fumul extrem de gros a cuprins in putine minute tot blocul.

- Vineri, in jurul orei 18.00, un incendiu puternic a cuprins Biserica „Sfantul Ilie Tesviteanul” din localitatea Suha, comuna Malini. Flacarile au cuprins rapid intreaga cladirie, intervenția pompierilor fiind una foarte grea. Aceștia au intervenit la fața locului cu noua autospeciale și o ambulanța…

- O femeie in varsta de 87 de ani din judetul Tulcea, imobilizata la pat, a murit, vineri noapte, in incendiul care i-a cuprins locuinta. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza jarului cazut din soba.

- Se circula in conditii de ploaie pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti si pe DN7 Valea Oltului, iar pe DN1 Valea Prahovei ninge. Centrul Infotrafic din Politia Romana avertizeaza ca exista pericolul formarii de polei pe mai multe drumuri nationale.

- Locuitorii orașului Perth au avut parte de un spectacol pe cer, in urma incendiilor de vegetație. Peste 1.200 de hectare au fost distruse in urma incendiilor care au avut loc in ultima perioada, noteaza BBC News. Peste 150 de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone…

- Un incendiu a izbucnit vineri dupa amiaza intr un apartament din zona Dorobanti, Bucuresti, potrivit informatiilor Realitatea TV. Incendiul a izbucnit intr un apartamentul situat la etajul 3 al unui imobil de 4 etaje, de pe strada Radu Beller nr. 6. Din primele informatii este degajare mare de fum in…

- Un incendiu a cuprins o suprafata de aproxiamtiv 60 mp intr-o fabrica de vopsele si diluanti din zona Movila Vulpii. La fata locului s-au deplasat 3 echipaje ISU cu 12 pompieri. Potrivit ISU Prahova, nu exista victime si nici pericol de explozie. UPDATE: Incendiul a fost lichidat.

- Reteta folosita la asfaltare face soseaua periculos de alunecoasa. Firma de constructii nu a facut comentarii, dar autoritatile promit ca se vor face reparatii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri lungime si trebuia inaugurat, la fel ca de altfel intreaga autostrada Sebes-Turda, inca din 2016. Inca…

- Incendiul care a izbucnit, marti seara, la doua hale ale fabricii de prelucrare a carnii din Topoloveni, judetul Arges, a fost stins dupa o interventie de aproximativ 20 de ore. Un pompier a fost ranit, dupa ce a calcat intr-o tava cu ulei incins si a suferit arsuri. ISU Arges a informat…

- Incendiile au distrus 200.000 de hectare de vegetatie in vestul si centrul Argentinei, a informat marti presa locala, citata de DPA, scrie agerpres.ro. Autoritatile depun "toate eforturile necesare" pentru a opri flacarile, a promis presedintele argentinian Mauricio Macri, dupa a survolat,…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, marti seara, la o hala de productie a alimentelor din Topoloveni (judetul Arges), informeaza romaniatv.net. Flacarile se manifesta pe aproximativ 1.600 de metri patrati, mai multe echipaje de pompieri actionand in zona. Momentan nu a fost anuntate victime.

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti seara, la o fabrica de prelucrare a carnii, in Topoloveni, judetul Arges, flacarile cuprinzand initial un aparat de prajit, dupa care s-au extins la doua hale, transmite corespondentul Mediafax.

- Luni dupa amiaza, pe autostrada A1, sens de mers Arad spre Timișoara, un microbuz a lovit doi tineri din Israel aflați langa mașina lor care staționa pe banda de urgența. Șoferul microbuzului ar fi susținut ca i-a intrat soarele in ochi și nu i-a observat pe cei doi langa mașina staționata. Polițiștii…

- Fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița, procurorul Daniela Maria Manolache, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, are probleme cu legea penala. Direcția Naționala Anticorupție a trimis-o in urma cu o saptamana in judecata pe Daniela Maria…

- Detașamentul Aiud a intervenit, vineri, in jurul orei 15.00, la Teiuș, acolo unde o anexa a bisericii Greco-Catolice a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a fost lichidat și a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric produs la un cablu electric defect. Flacarile au distrus anexa…

- Luptatorii de la LPS „Nicolae Rotaru“ Constanța au trecut rapid peste sarbatorile de Craciun și s-au intors pe saltea. Ieri, 21 de sportivi, cu varste cuprinse intre 11 și 19 ani, au plecat intr-un cantonament de o saptamana, in comuna Capațanenii Pamanteni (județul Argeș), in „inima“ Carpaților, la…

- Flacarile de la sonda de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, izbucnite in urma cu 18 zile, au fost stinse, joi, de volumul mare de apa care vine din pamant, dupa ce la suprafata nu a mai iesit deloc gaz. Interventia nu este finalizata, iar specialistii monitorizeaza permanent zona si emisiile.

- Un incendiu a izbucnit la proprietatea lui Bill și Hillary Clinton de la Chappaqua, in statul New York. Flacarile au fost stinse rapid de pompieri, iar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza AFP. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar flacarile au fost stinse rapid. Ulterior, un purtator…

- Locuitorii unei comune de langa Timișoara au trecut prin momente de panica, in aceasta noapte. O mașina aflata pe marginea drumului, in apropiere de localitatea timișeana Parța, a ars ca o torța și s-a facut scrum. Incendiul a avut loc dupa miezul nopții. Șoferii care au trecut prin zona s-au gandit…

- Un incendiu care a izbucnit miercuri in apropiere de statiunile turistice Pollenca si Port de Pollenca din insula Mallorca a distrus aproximativ 100 de hectare de vegetatie si a determinat evacuarea a peste 60 de locuinte, au anuntat joi serviciile de urgente spaniole, citate de Xinhua. Cauzele incendiului…

- Un magazin din Mioveni a luat foc chiar in ziua de Craciun. Magazinul se afla la parterul unei constructii multifunctionale de pe strada Stadionului.La fata locului s-a deplasat un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj cu ambulanta SMURD de la Detasamentul de Pompieri Mioveni.Flacarile…

- De aproape 40 de ore arde sonda de gaz din Satu Mare. Flacarile nu pot fi stinse decat dupa ce experții vor stabili modalitatea de intervenție. O echipa de specialiști din Canada este așteptata sa ajunga la fața locului.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, Statia Medgidia au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Radu Negru din Medgidia.Potrivit ISU Dobrogea incendiul a pornit de la un…

- Sicriul cu corpul neinsufletit al Majestatii Sale este transportat cu Trenul Regal de la Bucuresti la Curtea de Arges. La Curtea de Argeș vor avea loc ultimele slujbe in memoria Majestații...

- Pompierii din Sebes au fost chemati sa intervina, luni dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Sugag. Din primele date, flacarile au cuprins acoperisul imobilului. Potrivit ISU Alba, Garda Sebes a fost chemata in sprijinul SVSU Sugag. Incendiul a fost localizat,…

- Din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si doua autoturisme, traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti este oprit la km 16, in zona localitatii ilfovene Ciorogarla, informeaza, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Marti dimineata, sopronul unei gospodarii de la Meziad a luat foc cel mai probabil, de la un cablu electric defect sau neizolat corespunzator. Cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma pentru stingerea flacarilor si pentru protectia locuintei, a magaziei și a casei invecinate (situate la un metru…

- La Catedrala de la Curtea de Argeș, pregatirile pentru inmormantare Regelui Mihai sunt in plina desfasurare. Cripta in care va fi depus trupul neinsufletit al Suveranului, aflata in imediata vecinatate a celei care adaposteste, din 1 august 2016, ramasitele Reginei Ana, a fost descoperita inca de acum…

- Peste 500 de pompieri au încercat marti sa tina sub control un incendiu urias alimentat de vânt, care s-a soldat deja cu distrugerea a 150 de cladiri si cu evacuarea a circa 27.000 de persoane în California de Sud, informeaza AFP. Incendiul, izbucnit în comitatul…

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe autostrada A3 Turda – Gilau din judetul Cluj circulatia se desfasoara in conditii de iarna, deoarece in zona ninge abundent.Drumarii actioneaza cu utilaje de deszapezire, pentru curatarea partii carosabile.Soferii sunt sfatuiti sa reduca viteza,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, pe strada Berariei, din Cluj-Napoca.Flacarile au mistuit echipamentul dintr-un studio de producție audio, situat la subsolul cladirii în care se afla clubul clujean Midi.Potrivit pompierilor, 45 de persoane au fost evacuate în…

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața intr-o pensiune nu departe de Timisoara. Flacarile au mistuit aproape intreaga cladire din orașul Dudestii Noi, de pe strada Rasaritului. Pompierii au fost alertati azi-dimineata, in jurul orei 5.00. Flacarile uriase puteau fi vazute de la mare distanta.…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs sambata, in jurul orei 12,30, pe strada Clujului din Gherla, in apropiere de Unicarm. Soferii implicați in eveniment au scapat teferi in urma impactului dintre cele doua mașini și nu a fost necesara intervenția medicilor. Accidentul…

- Astazi, 14.11.2017, stocul de sare necesar activitații de deszapezire pentru iarna 2017 – 2018 este de 150.000 tone din necesarul total de sare de 347.000 tone. Precizam ca stocul actual este suficient pentru 2 luni de activitate de deszapezire in condiții de iarna severa. Aprovizionarea cu…

- Un incendiu puternic s-a produs pe mal Bahlui la iesirea din Iasi, in apropiere de IDEO. Flacarile au ars sute de metri de vegetatie uscata. La fata locului au intervenit pompierii cu autospeciale de stingere. Ore intregi s-au luptat cu focul. Locuitorii din zona au trait clipe de panica deoarece…

- Un tanar de 19 ani a fost depistat de politisti conducand pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti cu viteza de 214 kilometri la ora. Porniti in urmarirea lui, politistii l-au filmat depasind pe banda de urgenta.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza catre capitala, valorile de trafic sunt intense pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, intre kilometrii 14 si 10 500 de metri. Politistii recomanda conducatorilor auto…

