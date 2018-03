Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de pompieri din cadrul ISU Buzau actioneaza, sambata seara, pentru localizarea si stingerea unui incendiu de vegetatie in zona Berca, pe o suprafata de aproape trei hectare. Potrivit ISU Buzau, arde vegetatie uscata inalta, maracinis si lastaris, frontul de flacara intinzandu-se pe…

- Fortele de interventie au fost solicitate sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata. Focul se manifesta cu violenta in apropiere de Vulcanii Noroiosi si sondele de la Berca. O autospeciala de intervenție și o autospeciala de transport personal cu 15 pompieri s-au deplasat la fata…

- Pompierii buzoieni desfașoara o misiune dificila de stingere a unui incendiu de vegetație uscata pe dealurile de la Berca. Potrivit ISU Buzau, la fața locului s-au deplasat o autospeciala de prima intervenție și comanda și o autospeciala transport personal cu 15 pompieri. In zona se ajunge doar pe jos,…

- In urma cu putin timp mai multi cititori ne-au semnalat focare de incendii in apropiere de delaurile de la Berca. S-au observat mai multe masini de pompieri si voluntari din localitatile limitrofe deplasandu-se spre zona. Deocamdata ISU a precizat doar ca este un incendiu de vegetatie uscata si actioneaza…

- In data de 15.03.2018, incepand cu ora 09.00, la sediul Centrului Militar Judetean Alba s-a desfasurat un exercitiu in colaborare cu Detasamentul de Pompieri „Unirea” al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, condus de domnul Locotenent colonel Mircea …

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis AGERPRES. ''In urma precipitatiilor abundente…

- F. T. Personalul din cadrul compartimentului “Prevenire” al Inspectoratului Pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova a derulat 21 de actiuni de control la operatori economici, institutii si unitați administrativ-teritoriale din județ. Potrivit unui comunicat de presa transmis la…

- Peste 1.000 de persoane au nevoie de evacuare medicala de urgenta in partea controlata de rebeli din Ghouta Orientala, tinta de trei saptamani a unei ofensive devastatoare a regimului sirian, potrivit Natiunilor Unite, relateaza AFP. 'Peste o mie de persoane trebuie evacuate de urgenta din enclava…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu doua echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din Cornu Luncii, au intervenit cu șase autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in comuna Radașeni. La sosirea militarilor, ardea violent acoperișul…

- Doua incendii de vegetație izbucnite in aceasta seara la Berca i-au pus pe jar pe pompieri și pe locuitorii din zona. Flacarile inalte de cațiva metri au mistuit aproape doua hectare. Un incendiu de vegetație s-a manifestat cu violența in zona podului de peste raul Buzau. Alertați de flacarile care…

- Unui participant la Congresul extraordianr al PSD i s a facut rau si a lesinat, informeaza Antena3.ro. Personalul mediac a intervenit de urgenta. Din primele informatii, delegatul venit la Congresul PSD a avut o cadere de calciu, motiv pentru care a fost preluat de catre personalul medical. Exista un…

- Inundatii au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in 19 localitati din judetele Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea. Peste 120 de pompieri au intervenit pentru evacuarea apei din 5 locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate.

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au luat decizia ca institutiile de invatamant din judet sa fie deschise joi, chiar daca judetul se va afla in continuare sub cod portocaliu de vreme rea. Directorii de scoala vor avea insa libertatea sa decida suspendarea cursurilor, daca in localitatea…

- Iarna greaface parpad in sud-estul tarii, cele mai mari probleme fiind in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Olt, Tulcea, Vrancea si Teleorman. Echipele de interventie au acordat ajutor unui numar de 500 de persoane, iar 25.000 de politisti, pompieri si jandarmi, cu peste 9.000…

- Elevii din județul Buzau sunt chemați la școala miercuri, dupa ce o zi au stat acasa din cauza vremii, așa cum au decis autoritațile. Hotararea a fost luata marți de catre prefectul de Buzau, Carmen Ichim, in condițiile in care miercuri, potrivit meteorologilor, sunt prognozate ninsori abundente și…

- Comunicat. Miercuri, 28 februarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis„ Arad sarbatoreste „Ziua Protectiei Civile”. Prin expresia PROTECTIA CIVILA se intelege indeplinirea tuturor sarcinilor...

- Un autoturism a ajuns, marți, in raul Dambovița. La volanul acestuia se afla un barbat ce a avut nevoie de ingrijiri medicale. Nu se cunosc circumstanțele in care barbatul a ajuns in aceasta situație.sursa foto: ISU Bucuresti Șoferul unui autoturism a ajuns in raul Dambovița, intre Vitan-Barzești…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața, intr-un bloc de locuinte de pe soseaua Mihai Bravu din Capitala. Un apartament a luat foc, iar mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la fata locului.

- O echipa de sapte persoane au intervenit, sambata seara, pentru salvarea unei persoane care s-a accidentat in zona de nord a Varfului Oslea din Muntii Valcan. "Victima este suspecta de un traumatism grav la coloana vertebrala", au anuntat salvamontistii. Dupa acordarea primului ajutor…

- Cooperativa agricola „Tara mea” din Vaslui, care livreaza carne, lactate, oua si legume de 26 mil. euro retailerului german Kaufland, si-a bugetat investitii de 9 mil. euro in 2018, bani ce vor fi investiti in deschiderea unei noi fabrici de lactate si in modernizarea a doua dintre fabricile…

- Focul a pornit de la un coș de fum amplasat necorespunzator fața de materiale combustibile, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad. Aproximativ 150 de metri patrați din acoperișul imobilului au ars in incendiu. Potrivit ISU Arad, flacarile au fost stinse…

- Un puternic incendiu a izbucnit vineri dimineata la acoperisul unei locuinte din Medgidia, iar din cauza vantului puternic flacarile s-au extins apoi la alte noua case, in care locuiau 43 de persoane. La fata locului intervin peste 40 de pompieri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Un incendiu, starnit intentionat, din primele informații, a ars ieri mai multe hectare de vegetatie. Incidentul a avut loc pe un teren de la marginea DN 58, care leaga Resita de Caransebes, potrivit infocs.ro. Din cauza vantului puternic, pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de doua ore. Urgenta…

- Pompierii din Alba au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei case din Zlatna. Se intervine cu o autospeciala in cooperare cu Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgența din Zlatna. Revenim cu amanunte.

- Pompierii timiseni au fost solicitati sa intervina, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Varias. The post Incendiu violent la Varias. Pompierii din Sannicolau Mare, Periam si Varias au intervenit de urgenta appeared first on Renasterea banateana .

- Un incendiu forestier a mistuit pana in prezent 1.775 de hectare de vegetatie in zona localitatii Ercilla, in sudul Chile, a raportat Biroul National pentru Situatii de Urgenta (Onemi), citat joi de EFE. Incidentul inregistrat in regiunea La Araucania a afectat o proprietate a omului de…

- Gabriela Balan, femeia care a fost acuzata ca si-a agresat copilul intr-un mall din Bucuresti a explicat cum au stat lucrurile si a relatat in emisiunea „Acces Direct” varianta sa si aceasta sustine ca nu si-a lovit copilul. Invitata in emisiunea „Acces Direct” Gabrielei Balan i s-a facut rau si a avut…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00.Potrivit meteorologilor,…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe au definitivat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea a 15 infracțiuni de furt/ tentative de furt din locuințe. Banuiți sunt doi barbați (unul de 46 de ani, cel de-al doilea de 32 de ani), ambii…

- Politistii si procurorii fac cercetari, dupa ce o tanara de 29 de ani a decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, a declarat, luni, Simina Roz, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare. Potrivit sursei citate, tanara care a fost adusa la UPU…

- O conducta ce aparține Petrom din comuna Hurezani s-a spart in aceasta dimineața provocand un incendiu in urma caruia sediu Transgaz și patru mașini ce aparțianeau angajaților au ars. Pompierii se afla la fața locului. Articolul FOTO EXCLUSIV: INCENDIU teribil la Hurezani! Sediul Transgaz și mașinile…

- Incedniul a fost lichidat de catre echipajele de pomieri ajunse la fata locului, informeaza Romania TV. Nu se cunoaste cum a luat foc, dar se pare ca o femeie turmentata ar fi cauzat producerii incendiului. Citeste si Opt case, incendiate intr-o localitate din Prahova. Focul a fost pus intentionat.…

- Mic incendiu la un supermarket de pe strad N.Testemiteanu din Capitala. Pompierii au fost alertati dupa ce o casa de marcat a luat foc.Potrivit unui martor ocular, care ne-a expediat imagini video pe adresa rdactiei Publika.md, flacarile au izbucnit in jurul orei 07:00.

- Un incendiu a izbucnit luni dimineata aproape de acoperisul cladirii-turn Trump Tower din New York, a anuntat Departamentul de Pompieri din oras, potrivit CBS News. Mai multe persoane au postat...

- F. T. In luna decembrie a anului trecut, ofițerii de la Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” Prahova au derulat 41 de actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. In perioada menționata, au fost identificate…

- In intervalul, 30.12.2017-03.01.2018, pompierii maramureșeni au intervenit in 10 situații de urgența. Sambata, 30.12.2017, pompierii baimareni au intervenit pe strada Bernard Shaw pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case. Din fericire, a ars doar funinginea din coșul de…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Buzau, a murit in cursul serii de luni, dupa ce a fost lovit de locomotiva unui tren. Nefericitul eveniment s-a petrecut luni, in jurul orei 16:50, la o distanța de aproape 2 km de Gara Focșani, catre Șoseaua Vrancei. Barbatul a fost transportat…

- Mai mult de 160 de pompieri se lupta cu un incendiu, de dimineata, intr-un magazin de mobila, din Bronx, dupa ce zilele trecute un incendiu a izbucnit intr-un apartament din cartierul New York si a ucis 12 persoane.

- O casa din comuna Rameț a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii au intervenit cu doua autospeciale. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in…

- Pe final de an, unele structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au scos locuri la concurs cu recrutare din sursa externa. La nivelul Jandarmeriei buzoiene sunt deblocate pentru a fi ocupate din sursa externa doua posturi. Unul este de ofiter specialist III, in tehnologia informatiei,iar celalalt…

- O pensiune din orasul Patarlagele a fost cuprinsa de flacari sambata seara, mai multi turisti fiind evacuati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba transmite recomandari turiștilor sau celor care urmeaza sa plece in excursii, pentru evitarea unor incidente nedorite in sezonul de iarna. Reguli generale de comportare Inainte de calatorie se solicita informatii in ceea ce priveste…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare,…

- Pericol de explozie din cauza unui un incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare, județul Satu Mare. Zeci de pompieri acționeaza pentru a stinge focul care a izbucnit in cursul nopții. Militarii spun ca lichidarea acestuia ar putea dura mai multe zile. O sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare arde…