Incendiu de proporții la Mânăstirea Rîmeț. Flăcările s-au extins pe o suprafață de peste 800 de metri pătrați 66 de pompieri militari intervin la stingerea incendiului de la Manastirea Rime. Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului care adapostește mai multe chilii, pe o suprafața de aproximativ 800-1000 metri patrați. Interventia pompierilor este ingreunata de materialele aflate in compoziția acoperișului (cantitați foarte mari de vata minerala). Pompierii militari acționeaza pentru decopertarea acoperișului și lichidarea focarelor de incendiu. Misiunea este una extrem de dificila, avand in vedere zona greu accesibila, susțin pompierii din cadrul ISU Alba. La fața locului au fost trimise și doua… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

