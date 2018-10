Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit pompierilor, incendiul a izbcnit in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.00, in Complexul Studentesc din Timisoara, la Hotel Roma. Pompierii au fost alertati la numarul de urgente 112 ca a izbucnit un incendiu la terasa hotelului. „Focul a fost semnalat initial la terasa…

- Pompierii din cadrul ISU Dolj au fost solicitati sa intervina in localitatea Palilula, pentru indepartarea unui roi de viespi gigantice, denumite și gargauni in zona. Apelul la 112 a venit chiar de la proprietarul unei casei unde se stransesera insectele extrem de periculoase. Localnicii din comuna…

- 20 de tone de rumegus au ars, ieri, la o ferma din localitatea Olosag, judetul Timis. Interventia pompierilor a durat patru ore si a fost una dificila. Incendiul a izbucnit ieri, in jurul orei 16:20, la o halta de rumegus aflata in Olosag, comuna Stiuca, la aproximativ 80 de km de Timisoara. Flacarile…

- O persoana a murit carbonizata, ieri noapte, intr-un incendiu care a izbucnit la o casa din Urseni, de langa Timisoara. Alarma s-a dat chiar inainte de miezul noptii. Pompierii au sosit la fata locului cu mai multe autospeciale si au incercat sa stinga flacarile aproape o ora. Au actionat mai ales…

- O persoana a murit carbonizata, intr-un incendiu care a izbucnit ieri noapte la o casa din Urseni, de langa Timisoara. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care imobilul s-a aprins. Alarma s-a dat chiar inainte de miezul noptii. Pompierii au sosit la fata locului cu mai multe autospeciale si au…

- Doua persoane, salvate dintr-o fosa septica din Vrancea. Pompierii au fost solicitați sa intervina in localitatea Ploscuțeni, unde doua persoane au ajuns, din cauze inca necunoscute, intr-o fosa septica. La fața locului au fost direcționate echipe din cadrul secției de pompieri Adjud cu o autospeciala…