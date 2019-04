Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic s-a declanșat luni seara la Paris, in Franța, la celebra catedrala Notre Dame. Potrivit surselor de la fața locului, acoperișul catedralei s-a prabușit complet. La locul evenimentului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, care incerca sa stinga focul uriaș cu tunurile de…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro. Incendiul a izbucnit la ora 18.50 (19.50, ora Romaniei) la o sursa a sistemului de incalzire al Catedralei Notre-Dame.…

- Este alerta in aceasta seara la Paris. Un incendiu violent a izbucnit la Catedrala Notre Dame. Din primele informatii flacarile au izbucnit de la schelele montate pentru reabilitarea cladirii. Sursa foto: Google Maps ...

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta seara, in parcarea unui depozit de pe Autostrada 1 (A1), București-Pitești, la ieșirea spre Ciorogarla. La sosirea pompierilor, in parcarea depozitului ardeau doua TIR-uri. Deocamdata, nu se cunoaște cauza izbucnirii flacarilor sau valoarea pagubelor materiale…

- O gospodarie din satul sucevean Jahalea, comuna Rișca, a fost afectata de un incendiu izbucnit, ieri, din pricina coșului de fum. Flacarile au distrus acoperișul casei, pe o suprafața de 100 de metri patrați, bucataria de vara pe 40 de metri patrați și bunuri casnice. Totodata, s-au degradat pereții…

- Pompierii au intervenit aproape patru ore cu cinci autospeciale pentru lichidarea unui puternic incendiu izbucnit ieri, in jurul orei 22.00, in satul sucevean Bradațel, din comuna Horodniceni. Nu au fost victime omenești. Flacarile au pornit dintr-un șopron, din cauza fumatului in locuri nepermise,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in localitatea Viisoara, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins o sira de paie. ...

- O femeie a murit astazi, intr-un incendiu izbucnit in gospodaria sa din localitatea Stamate, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare la constructiile invecinate. Flacarile au izbucnit, cel mai probabil,…