Incendiu de proporții în zona Traian din Timișoara VIDEO Mai multe echipaje de pompieri de la ISU Timiș au fost mobilizate pentru a lupta cu un puternic incendiu care a izbucnit intr-un imobil cu etaj de pe strada Dacilor din Timișoara. ISU a intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara mecanica, un ofițer și 20 subofițeri. Circulația in zona […] Articolul Incendiu de proporții in zona Traian din Timișoara VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Stiri pe aceeasi tema

