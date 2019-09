Stiri pe aceeasi tema

- Un depozit cu 2.000 de tone de cereale și un tractor au ars in totalitate, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Santana, din județul Arad. Pompierii intervin și duminica dimineața pentru stingerea ultimelor focare, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit in…

- Pompierii au intrat in alerta, in aceasta seara, dupa ce un apel la 112 a anunțat, la 22,13, ca un incendiu a cuprins Piața de Nord din zona Govandari, din Reșița. Imediat la fața locului au fost trimise, de urgența, trei autospeciale cu apa și spuma, o autoscara mecanica și o ambulanța SMURD. Cand…

- Continua perioada cu vreme instabila in vestul țarii. Meteorologii atenționeaza ca norii vor pune stapanire pe patru județe din aceasta parte a țarii. Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Bihor vor intra sub cod galben de vreme rea. In județul Hunedoara codul galben va intra in vigoare astazi, la…

- Performanța remarcabila obținuta de un polițist din județul Arad. Daniel Lazar a participat la Jocurile mondiale ale polițiștilor și pompierilor 2019, organizate in China, de unde s-a intors cu medalia de bronz. „Daniel Raul Lazar s-a nascut intr-o familie frumoasa, ascultand poveștile tatalui sau de…

- Dupa ce, in municipiul Arad, doua autoturisme au intrat in coliziune si trei persoane au fost ranite, un nou accident s-a produs, in jurul orei... The post Un nou accident in vestul tarii. Au intervenit descarcerarea si SMURD appeared first on Renasterea banateana .

- Accident rutier grav la primele ore ale dimineții, in vestul țarii. O persoana și-a pierdut viața, in urma incidentului care a avut loc in jurul orei 6.30, in apropierea localitații Batuța din județul Arad. Coliziunea s-a produs pe DN7. Un barbat din județul Valcea conducea dinspre Arad, inspre Deva,…

- Un nou atac sangeros a avut loc in vestul țarii, dupa cel din zona Fagetului provocat de un tanar drogat, care a ucis in bataie un om și a ranit alte cinci. In aceasta noapte, in localitatea Nadab, din județul Arad, un tanar in varsta de 32 de ani a injunghiat-o cu un cuțit pe […] Articolul Un nou atac…

- Județele Timiș, Arad și Hunedoara au fost, mai intai, sub cod portocaliu de furtuna. S-a emis apoi cod roșu pentru mai ulte zone. Imagini din timpul furtunii care a maturat țara. The post Vijelie in vestul țarii. Imagini din timpul furtunii appeared first on Renasterea banateana .