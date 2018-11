Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri si padurari, sustinuti de un elicopter, intervin marti pentru stingerea unui incendiu de padure izbucnit in Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina, focul manifestandu-se pe aproximativ 20 de hectare de litiera de padure si conifere, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Vremea neobisnuit de calda din ultimele zile a favorizat incendiile de vegetatie, fenomen care nu era unul foarte obisnuit la sfarsitul lunii octombrie. Nu mai putin de 4 interventii ca urmare a unor incendii de vegetatie au avut loc in numai 24 de ore in judetul nostru. Pompierii s-au confruntat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru cautarea a trei minori care se plimbau cu bicicletele si s au ratacit in padure, in zona Secu.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii militari din Campeni au fost solicitați sa intervina astazi, 25 august 2018, in jurul orei 14.00, pentru extragerea unei bovine care a cazut in iazul de decantare Geamana – Valea Seșei. „Stația Campeni intervine sambata, 25 august 2018, cu o autospeciala și patru subofițeri, pentru extragerea…

- Pompierii militari și civili din Falticeni, respectiv, Cornu Luncii, au intervenit cu 5 autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit astazi, in jurul orei 04.00, in bucataria unei case din Baișești. Flacarile au distrus bunuri casnice și diverse elemente de mobilier. Incendiul a fost provocat…

- Astazi, satenii din Cil au sunat la 112 unde au anuntat ca o vaca a cazut intr-un camin decantor plin cu apa si au cerut ajutorul pompierilor. „Pompierii din cadrul Detasamentului Sebis au intervenit pentru scoaterea unei vaci dintr-un camin decantor din satul Cil, comuna Almas. Militarii s-au deplasat…