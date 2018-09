Stiri pe aceeasi tema

- 60 de persoane au fost evacuate, in noaptea de joi spre vineri, dintr-un bloc turn din orasul Petrila, din cauza unui incendiu care a izbucnit la etajul 7, in zona casei liftului, si a degajat foarte mult fum, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)

- Luminița Dobrescu arata senzațional la 72 de ani. Prima solista din Romania care a caștigat Cerbul de Aur in 1969 a marturisit ca nu a trecut niciodata prin cabinetul vreunui plastician și ca frumusețea ei izvoraște dintr-o viața echilibrata. Luminița Dobrescu a implinit pe 5 iunie 72 de ani. La final…

- Cel putin 42 de persoane si-au pierdut viata dupa ce o portiune a unui viaduct de pe autostrada A10 s-a prabusit marti, la pranz, in apropiere de orasul Genova, in nordul Italiei. Bilantul, si de aceasta data provizoriu, a fost anuntat miercuri de procurorul din Genova Francesco Cozzi. Anterior, ministrul…

- Prabusirea unui pod pe autostrada in apropierea orasului Genoa din nord-vestul Italiei pare sa fie o ‘tragedie uriasa’, a declarat marti ministrul infrastructurii si transportului, Danilo Toninelli, in contextul in care autoritatile se tem ca zeci de persoane si-ar fi pierdut viata, potrivit dpa si…

- Pompierii si medicii au intervenit la un incendiu intr-un cartier din Braila, pe fondul neglijentei de care a dat dovada o batrana, care a aprins un foc si l-a lasat nesupravegheat. Flacarile s-au propagat rapid la alte trei case din vecinatate.

- Peste o suta de persoane au fost evacuate dintr-un mall din municipiul Constanta, luni, dupa ce a izbucnit un incendiu la hornuri, in zona de alimentatie publica a complexului comercial, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompieri…

- Alte cateva mii de persoane au fost evacuate vineri din calea incendiilor forestiere din California, in timp ce pompierii se lupta zi si noapte cu focul si cu vanturile puternice care intretin unele dintre cele mai agresive flacari din ultimul deceniu, relateaza Reuters.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in sectorul centru al Capitalei. Interventia pompierilor a avut loc intr-un apartament de pe strada Ismail 98. La fața locului au fost indreptate trei echipaje de pompieri cu trei autospeciale.