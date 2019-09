Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii gorjeni au fost solicitați in urma cu putin timp sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit in comuna Scoarța, satul Campu Mare. La fața locului se acționeaza cu 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu-Jiu, doua autospeciale…

- Un incendiu puternic a izbucnit aseara langa padurea din satul Ciutura, comuna Varvoru de Jos, in livezile de meri si pruni ale fostului IAS din localitate. Pana duminica dupa-amiaza au ars circa 50...

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Mila 23, in Delta Dunarii, fiind afectate aproximativ 10 hectare de vegetatie uscata, interventia pompierilor fiind ingreunata din cauza noptii si a terenului mlastinos.

- Echipaje de pompieri au fost solicitati in noaptea de duminica spre luni la un incendiu izbucnit la o anexa din Suciu de Sus. Au intervenit doua echipaje ale Pichetului din Tg. Lapus, un EPA SMURD si SVSU Suciu de Sus. Au ars aproximativ 200 mp acoperis din lemn, 140 mp tavan de rigips si diverse…

- Joi dimineața a fost efectuat un exercițiu al pompierilor la cladirea Primariei Țaga. Scenariul a presupus izbucnirea unui incendiu violent in spațiile cladirii administrative și intoxicarea cu fum a doua persoane. Exercițiul a inc eput lao ra 10,30 si au fost implicate in exercițiu doua autospeciale…

- Consiliul Judetean Cluj a aprobat miercuri inceperea demersurilor de obtinerea a titlului pentru un nou parc industrial in judet, care va functiona pe o suprafata de 115 hectare pe raza comunei Luna, partener in proiect fiind orasul clujean Campia Turzii, potrivit Mediafax. Investitia initiala este…

- UPDATE – ora 19:30 Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost gasit in stare grava, la marginea unui lan cuprins de flacari. Un elicopter SMURD de la Iași a fost chemat in zona, dupa ce echipajul de la Ambulanța Huși a parcurs o porțiune din drumul accidentat cu o mașina de teren. A fost o…

- Un puternic incendiu de padure a izbucnit ieri in Catalonia, in nord-estul Spaniei, pe fondul a caniculei (35 de grade Celsius) și a vantului puternic, a anuntat guvernul regional intr-un comunicat.