- O explozie puternica s-a produs, luni, la cea mai mare rafinarie din Canada. Aceasta a fost urmata de un incendiu uriaș, afirma surse citate de postul CBC News . In urma incidentului, cel puțin doi oameni au fost raniți O deflagrație accidentala s-a produs in incinta rafinariei Irving Oil, situata in…

- Smoke and fire billow from the Irving Oil refinery in Saint John, New Brunswick, Canada. The company said on Twitter that a "major incident" had occurred. [08 October] #fivosi #refineryfire #irvingoil pic.twitter.com/mr24pALlTr— FivosiDesk (@Fivosi_Desk) October 8, 2018…

- Statul Haiti a fost zguduit de un seism puternic sambata in jurul orelor 20:10 (duminica, 00:10 GMT), inregistrandu-se cel putin 10 morti si zeci de raniti, titreaza BBC. Sunt pagube materiale in mai multe localitati din tara, a informat protectia civila, relateaza AFP. Astfel, autoritațile se așteapta…

- Tragedie in China și suspiciuni de atac terorist. O mașina a intrat, in viteza, intr-un grup de pietoni, iar bilanțul este tragic: cel puțin 9 morți și 43 de raniți, conform ultimelor informații. Un barbat care se afla la volanul unui SUV de culoare roșie a accelerat și a intrat in oamenii din piața…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 241 au fost ranite, in urma unui seism cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter, produs duminica in apropierea orașului iranian Kermanshah, relateaza site-ul agenției Reuters. Cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter in Iran Majoritatea victimelor…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane, iar alte 40 au fost ranite, transmite AP. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a avut loc in insula…

- Cel putin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte 13 au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul in orasul canadian Toronto, a informat politia locala, relateaza CNN si BBC. Atacatorul a fost omorat in zona strazii Danforth. Masacrul a avut loc in jurul orei locale 22 (ora Romaniei,…

- 12 oameni au fost raniti intr-o explozie de proportii, urmata de un incendiu, intr-un depozit cu combustibil de langa aeroportul din Cairo. Autoritatile egiptene au mobilizat zeci de autospeciale si ambulante.