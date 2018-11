Incendiu de padure in județul Timiș. Zeci de pompieri intervin pentru a stinge focul. Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o padure din județul Timiș și se manifesta pe o suprafața de patru hectare. Zeci de pompieri, ajutați de angajați ai ocolului silvic și localnici, incearca sa stinga flacarile, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului […] The post Incendiu de padure in județul Timiș. Zeci de pompieri intervin pentru a stinge focul appeared first on Cancan.ro .