- Sute de turisti au fost evacuati din hoteluri si de pe plaje pe insula greceasca Samos, unde un incendiu de padure a izbucnit sambata, au anuntat autoritatile elene, relateaza duminica AFP. Circa 70 de pompieri s-au luptat cu flacarile in estul insulei, au anuntat autoritatile, care au…

- Circa 500 de persoane si o manastire de pe insula Evia au fost evacuate marti din cauza unui violent incendiu forestier, al carui fum inecacios a ajuns la Atena, au declarat marti autoritatile, citate de AFP. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa ora 3 dimineata (00.00 GMT) si s-a raspandit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza pe cei care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) luni, pentru zonele: insula Samos; insula Kos; insula Rhodos; sinsula Saria; insula Carpathos; estul insulei Creta, conform Mediafax."Ministerul…

- Mii de locuitori si turisti de pe Insula Maui din Hawaii au primit joi ordin de evacuare din doua zone de coasta din cauza propagarii unui incendiu de vegetatie, au anuntat oficiali si mass-media locale, scrie agerpres.ro.

- Circa 500 de locuitori ai unui sat din nordul Germaniei au fost evacuati din locuinte in urma unui incendiu de padure reizbucnit dupa ce aparent fusese stins, au informat luni autoritatile locale, citate de dpa.