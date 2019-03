Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 7 oameni au murit si peste 20 au fost raniti intr-un incendiu de proportii declansat intr-un zgarie-nori din capitala Bangladeshului, Dhaka. Martorii oculari au surprins scene terifiante cu oameni care au coborat pe cablurile electrice pentru a scapa de flacari.

- o garnitura de tren a izbit o bariera de otel in gara Ramses, cea mai mare din Cairo, accidentul fiind urmat de un incendiu.'Stateam pe peron si am vazut trenul intrand cu viteza in bariera', a relatat martora oculara Mina Ghaly pentru Reuters.'Toata lumea a inceput sa fuga, dar…

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia și Siria le cer…

- Cel puțin 78 de persoane au murit, in urma unui incendiu puternic izbucnit in Bangladesh, la cladirea in care locuiau. Imobilul aflat in orasul vechi al capitalei Dhaka deservea, de asemenea, un depozit de produse chimice. Ulterior, flacarile au inghițit mai multe magazine și cladiri din zona, dar și…

- Tragediile se tin lant la inceput de an in fotbalul mondial. O veste cutremuratoare vine in aceasta dimineata din Brazilia. Un incendiu de proportii a cuprins, la ora 5:17 dimineata, Centrul de pregatire al lui Flamengo, din Rio de Janeiro, distrugand o parte importanta. Conform unui bilant provizoriu,…

- Opt persoane au murit si 30 au fost ranite intr-un incendiu violent care a avariat un imobil situat in arondismentul 16 din Paris in noaptea de luni spre marti, relateaza AFP. O locatara a imobilului a fost...

- O puternica explozie s-a produs in Paris, sambata dimineața. Deflagrația s-a inregistrat chiar in centrul Capitalei Franței. Mai multe cladiri au fost The post Explozie de proportii in centrul Parisului. Cel putin 4 morti și peste 30 de raniti appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident in lant pe o autostrada din Florida, urmat de un incendiu puternic, a dus la moartea a sapte persoane si la ranirea a cel putin alte sapte, scrie USA Today.Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea, ULTIMATUM pentru Tudorel Toader: dați amnistia și grațierea! Accidentul,…