- Un incendiu de amploare s-a produs intr-un hipermarket din Sankt Petersburg. 800 de oameni au fost evacuati de urgenta. Potrivit presei ruse, o persoana a fost trasportata la spital cu arsuri. 20 de autospeciale si doua elicoptere au fost mobilizate pentru a stinge focul.

- ACCIDENT CUMPLIT in BORSA in urma cu cateva minute. O MASINA a cazut in raul Viseut. O persoana ranita grav Politistii au fost sesizati ca in Borsa a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. Din primele informatii o masina s-a rasturnat in raul Viseut, in zona Borsa Complex. In evenimentul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta pe strada Chiliei. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta o persoana a fost ranita in accident. Cadrele medicale au fost chemate in ajutor. Politistii rutieri au deschis o ancheta…

- O persoana a fost ranita grav, vineri, intr-un accident care a avut loc pe DN 71 in zona localitatii Aninoasa, la fata locului intervenind un elicopter SMURD pentru a prelua victima, informeaza Inspectoratul...

- Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineața, in jurul orei 5, intr-un bloc din Capitala, din strada Lucrețiu Patrașcanu. O femeie a murit, in timp ce barbatul acesteia este grav ranit. In apartament au fost gasite doua persoane, barbat și femeie, in stare de inconștiența, care au fost scoase in afara…

- Imagini infioratoare surprinse de cititori Vrancea Media. Vom reveni cu detalii! Publicata de Marilena Novac pe Sambata, 15 Septembrie 2018 The post VIDEO. ULTIMA ORA: Incendiu de amploare in Focșani, in spate la fostul magazin Leonardo, langa Pensiunea Dana 2! appeared first on Vrancea Media - Stiri…

- In urma cu o ora la Turda a avut loc un accident rutier in zona sensului giratoriu, pe direcția spre Micro 3. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Explozie la Costinesti duminica, 26 august. O persoana, care se afla la bordul unui vaporas de agrement care face plimbari pe mare a fost ranita. Victima a suferit arsuri pe 30 la suta din suprafata corpului. Explozia nu a fost urmata de incendiu si s-a produs la o pompa. In momentul exploziei, la…