- Un incendiu masiv a izbucnit in spitalul de prim ajutor Taksim din Istanbul, Turcia. Imagini din scena au aratat un fum negru gros, provenind de la mai multe etaje ale cladirii inalte. Infernul a izbucnit pe acoperiș, dar s-a raspandit rapid prin cladire, scrie mass-media locale. Cateva explozii…

- Postul de televiziune NTV a informat ca imobilele din apropierea spitalului Gaziosmanpasa Taksim au fost evacuate iar pompierii se lupta cu focul. Nu exista informatii privind victime pana in acest moment.

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-un spital din Istanbul, iar focul s-a raspandit pe mai multe etaje ale cladirii, au anuntat autoritatile turce, relateaza agentiile Reuters si Anadolu. Nu exista informatii despre eventuale victime. Din datele preliminare, incendiul a izbucnit pe acoperisul…

- Un incendiu a izbucnit într-un centru comercial pentru copii din Moscova. Potrivit presei ruse, mai multe persoane au fost ranite. Flacarile au izbucnit la etajul patru al mall-ului Persei. Deocamdata nu se cunoaste sursa incendiului si suprafata afectata. O persoana…

- S-au scurs aproape patru luni de cand baiețelul ei s-a nascut și i-a schimbat pentru totdeauna viața. Iar luna aceasta va fi petrecere mare in familia artistei Alessia. Micuțul Alvin-Christian va fi creștinat, iar pregatirile sunt in toi. Dupa mici cercetari, am aflat ce au cantareața și partenerul…

- Flacarile au distrus grajdul dintr-o gospodarie din Malini. Focul a pornit astazi, in jurul orei 05.30, de la un scurtcircuit produs la un cablu electric defect. In incendiu au murit 80 de pasari de curte și un porc. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale și au salvat casa și o anexa. Misiunea…

- O aeroterma lasata sub tensiune a provocat un incendiu intr-o gospodarie din Pirteștii de Jos. Incendiul a izbucnit ieri, in jurul orei 20.30, și nu s-a soldat cu victime. Flacarile au mistuit acoperișul casei, construit pe astereala din lemn, cu invelitoare din tabla, elemente de mobilier și un cuptor…

- Politia greaca a facut vineri uz de bastoane de cauciuc si gaze lacrimogene pentru a dispersa profesorii care demonstrau in centrul Atenei pentru garantarea locurilor de munca, relateaza dpa, citand mai multe publicatii grecesti. La protestul profesorilor au participat circa 2.000 de persoane, potrivit…

- O cladire dezafectata de la fosta baza „Știința”, din cartierul timișorean Iosefin, a fost cuprinsa de flacari, aseara. Incendiul la vechiul ștrand de pe splaiul Tudor Vladimirescu a pornit cel mai probabil din cauza unei țigari aruncate de un om al strazii, insa pompierii inca fac cercetari pentru…

- Brigitte Nastase continua șirul dezvaluirilor-bomba! Dupa ce ieri a spus cine este, de fapt, amanta de 24 de ani a soțului ei, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit ca s-a imbolnavit din cauza relațiilor extaconjugale ale lui Ilie Nastase. Bruneta a spus ca iși dorește sa fie iubita și respectata…

- Incendiu la Postul de Poliție din Mihalt, județul Alba. Focul a izbucnit in locuința de serviciu, aflata la etajul cladirii, in care dormeau un agent și soția sa. Din primele cercetari, valvataia ar fi pornit din cauza unei prize. Alerta s-a dat in noaptea de luni spre marți, dupa ce un incendiu a izbucnit…

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Exatlon 25 martie. ”Faimoșii” s-au impus in fața ”Razboinicilor” cu 10-8, dupa o lupta pe muchie de cuțit și extrem de tensionata, și s-au bucurat de scrisorile pe care le-au primit de acasa, de la familie, prieteni. Draghia a inceput sa planga. ”Faimoșii” au inceput sa planga, atunci cand au citit…

- Un incendiu izbucnit imediat dupa miezul nopții, in cartierul ploieștean Rafov, a distrus doua imobile. ISU Prahova a trimis trei autospeciale de lucru cu apa și spuma la locul incendiului. Flacarile, care inițial cuprinsesera o locuința, afectand o suprafața de 60 de metri patrați, s-au extins rapid…

- In intervalul 17.03.-19.03.2018, pompierii maramureșeni au intervenit la 5 situații de urgența. Sambata, 17.03., pompierii baimareni au fost solicitați sa intervina pentru indepartarea unei bucați de tabla de pe acoperișul unui imobil situat pe strada Vasile Lucaciu din municipiul Baia Mare. Militarii…

- A izbucnit un incendiu la Monaco Tower, situat pe șoseaua Berceni, sambata dupa-amiazia (17 martie). Incendiul se manifesta cu flacara deschisa și degajari mari de fum. Este posibil care in interior sa fie persone. S-a intervenit pentru localizarea incendiului și evacuarea locatarilor blocului. Pompierii…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- O piata agroalimentara din Arad a fost distrusa, vineri, de un incendiu violent pornit de la o ghereta de langosi, fumul dens degajat fiind vizibil din afara orasului. Vanzatorii si clientii s-au autoevacuat cand au izbucnit flacarile, insa incendiul s-a extins foarte repede din cauza acoperisului…

- O piata agroalimentara din Arad a fost distrusa, vineri, de un incendiu violent pornit de la o ghereta de langosi, fumul dens degajat fiind vizibil din afara orasului. Vanzatorii si clientii s-au autoevacuat cand au izbucnit flacarile, insa incendiul s-a extins foarte repede din cauza acoperisului facut…

- Alerta din cauza incendiu intr-o piața din Arad. Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge un incendiu de proporții care a izbucnit in piața a izbucnit la piata Agroalimentara Vlaicu, in zona Lebada. Flacari uriașe au cuprins intre acoperișul pieței, scrie aradon.ro . Vezi galeria foto + 2 + 2 sursa…

- Un incendiu izbucnit miercuri la pranz, in interiorul unei hale apartinand unei fabrici de prelucrare a lemnului, a distrus tavanul si a degradat peretii, creand pagube importante.Flacarile au izbucnit in jurul orei 11.50, incendiul fiind anuntat imediat la 112 de catre un angajat al firmei. Focul…

- 11 persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters, citat de bzi.ro. „Putem confirma ca un…

- Exatlon 10 martie. Mariana a izbucnit in lacrimi, atunci cand echipa ”Faimoșilor” a caștigat! Minute in șir a plans concurenta, iar Vladimir Draghia a incercat s-o consoleze. ”Razboinicii vor petrece patru zile in coteț. Exatlon 10 martie. Ediția de sambata seara a fost caștigata de ”Faimoși” cu 5-3,…

- Pompierii timișeni au fost anunțați, sambata dimineața, despre faptul ca la Remetea Mare un incendiu a izbucnit in curtea unei fabrici de mobila. Au fost alertate trei detașamente ale ISU Banat, doua din Timișoara, dar și cel din Buziaș. Pompierii au trimis la fața locului noua autospeciale…

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineata, in jurul orei 5, intr un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta SJU Alba Iulia, informeaza Agerpres.ro. Doua cadre medicale au avut nevoie de ingrijiri, una fiind cu arsuri de gradele 1 si 2 pe maini si picioare, iar alta fiind intoxicata cu…

- Adrian Minune a izbucnit in plans la TV, cand a trebuit sa ii faca mamei sale o dedicație de 8 martie. Manelistul s-a emoționat foarte tare, amintindu-și de cele doua femei din viața lui, mama și bunica. In momentul in care a facut dedicatia, lui Adrian Minune i-au dat lacrimile. ”Dedicatia mea este…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Incendiul a izbucnit in interiorul unei hale de pe str. Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Au fost mobilizate 7 autospeciale de stingere.…

- Cel puțin 24 de oameni au murit la Baku, in urma unui incendiu, izbucnit in dispensarul narcologic. Flacarile s-au declansat intr-o cladire din lemn, in zorii zilei.La fața locului au fost mobilizate 10 echipaje de pompieri, care au luptat cu focul pret de cateva ore.

- Lina Boasca, interpretata de indragita actrița Adriana Trandafir, este protagonista unui moment special, in cel de-al șaptelea episod al serialului “Fructul oprit”. Lina ii lasa pe cei dragi fara cuvinte, dupa ce imbraca un costum de cadana și incepe sa danseze din buric. Ana se intoarce din Istanbul…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza in sectorul Ciocana al Capitalei, noteaza Noi.md. Flacarile au lasat in fum casele d elocuit din apropiere. Deocamdata nu se cunoaste cauza izbucnirii acestuia, pompierii aflindu-se la fata locului.

- Un nor dens de fum s-a ridicat deasupra sectorului Ciocana al Capitalei, in urma unui incendiu de amploare care a izbucnit in aceasta dupa amiaza. Se presupune ca incendiul ar fi izbucnit, dupa ce un om ar fi intrat intr-o gaura de canalizare ca sa se incalzeasca.

- Fructul oprit, 21 februarie 2018. Sonia este suspecta de cancer și profita din plin ca se afla la Istanbul, unde iși continua analizele medicale. Se afla impreuna cu soțul ei in luna de miere, insa acesta nu este la curent cu problemele de sanatate cu care se confrunta. Astfel ca Sonia face tot posibilul…

- Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani, a facut primele declarații privind starea de sanatate a acesteia. El a spus ca fetița este sanatoasa, doar ca are ușoare probleme de alimentație, pentru ca a trecut de la mancarea naturala la cea artificiala.…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o vila din statiunea Busteni, mai mulți turiști fiind evacuți. Șapte adulti si trei copii au fost evacuați in urma incidentului la o vila din Bușteni. Pensiunea unde a izbucnit incendiul este langa partia de schi Kalinderu. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Pompierii maramureșeni au lichidat 3 incendii in intervalul 10.02.-11.02.2018. Sambata, 10.02., pompierii baimareni au lichidat, impreuna cu pompierii voluntari din Recea, un incendiu izbucnit la podul unei locuințe. Focul a mistuit acoperișul casei in proporție de 80 % . De asemenea au mai fost distruse…

- 20 de pompieri cu patru autospeciale cu apa si spuma au luptat mai bine de cinci ore pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la Resita. Pompierii au anuntat ca focul izbucnit pe strada Bistrei in noaptea de vineri spre sambata a distrus o casa, doua anexe si un autoturism. Flacarile au fost observate…

- Ph-online.ro vi-i prezinta pe pompierii din cadrul ISU Prahova care s-au luptat cu focul izbucnit la un service auto din Campina. Misiunea nu a fot deloc usoara, incendiul fiind unul puternic, manifestat pe o suprafata de 300 metri patrati. Focul a cuprins mai multe anvelope,…

- Panica din cauza unui incendiu in Campina, izbucnit in apropierea autogarii. Focul a izbucnit marți dimineața in incinta unui service auto, amplasat langa autogara din muncipiu. Flacarile au cuprins o hala in care sunt depozitați acumulatori și anvelope. Panica printre calatorii aflați marți dimineața…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Institutul de Psihiatrie Socola se afla intr-o situatie delicata, fiind la un pas de a fi executat silit pentru neplata unor taxe si impozite in valoare de 22.000 de lei. Primarul comunei Sipote, Puiu Constantin, sustine ca managerul Gabriel Oprisan ar fi refuzat sa plateasca impozitul pe cladirile…

- Tragedie fara margini, astazi, in Ploiesti. O femeie in varsta de 79 de ani a fost gasita decedata de catre pompierii ISU Prahova solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu. Focul a cuprins apartamentul 24 al blocului 37B situat pe Aleea Catinei din nordul orasului, iar pompierii…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Un incendiu a izbucnit vineri dupa amiaza intr un apartament din zona Dorobanti, Bucuresti, potrivit informatiilor Realitatea TV. Incendiul a izbucnit intr un apartamentul situat la etajul 3 al unui imobil de 4 etaje, de pe strada Radu Beller nr. 6. Din primele informatii este degajare mare de fum in…

- Pompierii baimareni au intervenit, cu doua echipaje de stingere și un echipaj de prim ajutor, in aceasta dimineața pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o magazie din localitatea Tauții Magherauș. Focul a mistuit magazia din lemn pe o suprafața de aproximativ 20 de metri patrați. Focul a mai distrus…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti seara, la o fabrica de prelucrare a carnii, in Topoloveni, judetul Arges, flacarile cuprinzand initial un aparat de prajit, dupa care s-au extins la doua hale, transmite corespondentul Mediafax.

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, in incinta unei fabrici de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni, flacarile cuprinzand doua hale de productie, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, incendiul a izbucnit la un aparat de prajit in care…

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York.Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.

- Un incendiu a izbucnit la turnul Trump din New York, anunta CNN citat de Realitatea.net. Pompierii din New York au confirmat un incendiu in turnul Trump, dar au precizat ca focul este sub control si nu exista persoane evacuate. Totusi, doi oameni au fost raniti. Printre acestia, un pompier aflat la…

- Sediul Primariei Eșelnița, o comuna din Clisura Dunarii, risca sa arda in totalitate sambata dupa-amiaza, daca pompierii nu ar fi intervenit prompt la fața locului. Focul a izbucnit sambata, 6 ianuarie, intr-un birou din sediul Primariei Eșelnița-Mehedinți. La fața locului a intervenit Garda de Pompieri…