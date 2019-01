Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 3 ani a murit, iar fratele acestuia, in varsta de 9 luni, a suferit arsuri grave pe maini, in urma unui incendiu care a izbucnit, miercuri, la locuinta acestora din localitatea Caiuti, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Potrivit…

- Evenimentul s-a produs marti seara, in garsoniera in care locuiau cei mici cu parintii, situata la demisolul unui bloc cu doua etaje de pe strada Cuza Voda, din municipiul Bacau.Potrivit sursei citate, cei doi copii se aflau in camera garsonierei, iar mama acestora, cu un alt copil de 3…

- O fetita de 3 ani a murit, iar fratele ei, de 2 ani, este in stare grava, in urma incendiului produs, marti seara, intr-un apartament din Bacau. Incendiul a fost provocat chiar de copii, dupa ce s-au jucat cu chibriturile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dezvaluiri tulburatoare despre incendiul care a cuprins garsoniera unei familii din Bacau. Unul dintre cei doi copii raniți in urma incidentului, o fetița de 4 ani, a murit. Fratele ei, de 3 ani, este in coma.

- Lupta acerba pentru viața fetiței din Suceava, grav ranita in accidentul rutier in care mama ei și-a pierdut viața. Copila de doi ani, aflata in coma profunda, a fost transferata de la Suceava la București.

- Irina Airinei era jandarmerita si se afla pe trecerea de pietoni cu caruciorul in care se afla fetita ei. Copilul este in coma la spitalul din Suceava. Soferul vinovat a fost retinut si urmeaza a fi propus pentru arestare.

- Irina Airinei era jandarmerita si se afla pe trecerea de pietoni cu caruciorul in care se afla fetita ei. Copilul este in coma la spitalul din Suceava. Soferul vinovat a fost retinut si urmeaza a fi propus pentru arestare.

- O tanara de 22 de ani, Jill Harrison, și partenerul ei, Danny Earl, de 25 de ani, au murit intr-un incendiu cumplit. Deși pentru ei nu s-a mai putut face nimic, țipatul tinerei a salvat viața fratelui...