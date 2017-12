Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu devastator a izbucnit in seara de Craciun, luni, 25 decembrie, in centrul Constantei. Pompierii intervin cu tot Detasamentul Fripis la actiune, informeaza Adevarul. Incendiul a izbucnit in jurul orei 20.15, la o cladire din zona Miga, situata la intersectia bulevardelor Tomis si…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta seara, la o cladire de locuințe din zona Miga, in Constanța. Potrivit primelor informații, vecinii sunt cei care au alertat autoritațile. La ora difuzarii acestei știri, la fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri pentru stingerea focului care…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a dat start Caravanei de Craciun. 18 autospeciale de intervenție ale pompierilor au pornit in coloana in seara zilei de 24 decembrie din sectorul Buiucani al capitalei și s-au instalat in Piața Marii Adunari Naționale. Aici sute de oameni au intampinat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- Patru persoane, au fost ranite sambata, pe Drumul National 1, intre Cristian si Saliste, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, potrivit politiei. Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost transportati…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- In anii precedenti, in perioada sarbatorilor de iarna, proprietatea individuala a fost cea mai afectata de flacarile scapate de sub control. Dintre imprejurarile si cauzele care au declansat incendii in intervalul mai sus mentionat, amintim: sacrificarea animalelor si utilizarea focului deschis in curti,…

- Cele mai recente echipamente de interventia repartizate Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost prezentate miercuri, 13 decembrie, de catre reprezentantii institutiei, care au oferit, cu aceasta ocazie, si detalii despre fiecare mijloc de interventie in parte. Dupa cum…

- Pompierii din Campeni in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din Bistra au intervenit, joi noaptea, in jurul orei 23.30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o șura unei locuințe din comuna. Potrivit ISU Alba, se acționeaza cu doua autospeciale. La locul evenimentului s-a…

- Orașul Constanța intra în atmosfera de sarbatoare. De aseara, pe bulevardul Tomis au fost aprinse luminițele de Craciun, pe porțiunea de la Capitol pâna în dreptul primariei, dar și pe o porțiune din Ferdinand. Prețul estimat al iluminatului festiv al…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta va participa, ca in fiecare an, la manifestarile organizate pentru sarbatorirea hramului Manastirii Sfantului Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei.Pentru zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie, cand au loc manifestarile cu public…

- Pompierii militari brașoveni au intervenit marți, incepand cu ora 7.30, pentru indepartarea unor copaci cazuți pe carosabil in municipiu, in urma viscolului de luni seara, conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja. …

- Ar putea sa va intereseze: Inundații pe Dunare 5.06.2010 Bani pentru spital 7.06.2010 Israelul starnește controverse 6.06.2010 3 morți și 9 raniți 12.06.2010 S-a activat planul roșu de intervenție! Pompierii de la trei detașamente ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența se confrunta cu…

- Pompierii intervin, marti seara, la Teatrul Constantin Tanase din Capitala, unde sunt degajari de fum din subsol, in zona scenei, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti – Ilfov. Potrivit acestora, persoanele care erau la repetitii au iesit din teatru inainte…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta sunt alaturi de familia si de colectivul Gruparii Mobile de Jandarmi "Tomis" Constanta, la marea durere pricinuita de trecerea in nefiinta a capitanului Marius Nae."Sincere condoleante familiei indurerate si ne rugam…

- Pompierii argentinieni au trebuit sa darame un zid pentru a permite unei femei de 490 de kilograme sa-și paraseasca casa pentru a fi internata in spital pentru tratament, a declarat miercuri presa locala.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc. La fața locului se afla și numeroase echipaje…

- Este vorba despre City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de la Ambulanța și Poliție. Din primele informații, un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc. Intr-o interventie telefonica la TVR1, purtatorul de cuvant…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și echipaje de la Ambulanța. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de zrgența la City Park Mall, acolo unnde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și echipaje de la Ambulanța. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat…

- Pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legislative din domeniul incident situatiilor de urgenta, in perioada 11 12 noiembrie a.c., Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a derulat o serie de actiuni inopinate de verificare la obiective de alimentatie…

- In cursul serii de ieri, 8 noiembrie 2017, detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, pe strada Principala din Berghin, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui P.V. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu,…

- Detașamentul de pompieri din Aiud a intervenit ieri, pe strada Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Autoturismul era parcat in momentul in care a luat foc. Un trecator a vazut flacarile uriase si a sunat imediat la numarul de urgenta 112. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale cu apa si spuma. Interventia a fost una dificila, din cauza fumului gros. In cele din urma, pompierii…

- Pompierii din Blaj au intervenit, in aceasta seara, in jurul orei 22.20, pentru stingerea unui incendiu la coșul de fum al unei locuințe de pe strada Lunga din municipiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba incendiul a fost localizat și nu exista pericol de extindere. Se…

- Știri Arad. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” a județului Arad, s-au deplasat de urgența in cartierul Bujac, pentru a stinge un incendiu. Focul a izbucnit...

- Un barbat care lucra intr-o groapa adanca de cinci metri din municipiul Constanta a fost ranit, miercuri dimineata, dupa ce o masina a cazut peste el. Barbatul a suferit o fractura la picior, in timp ce conducatorul auto a refuzat transportul la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit sambata, 28 octombrie 2017, pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei societați comerciale (Covrigaria „Gigi”). Pompierii militari au acționat cu o austospeciala de intervenție și o ambulanța…

- Pompierii prahoveni au interveni, sâmbata dimineata, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperisul unei biserici din municipiul Ploiesti, focul fiind provocat de un conductor electric neizolat.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, patru autospeciale de lucru cu apa si spuma s-au deplasat in cartierul ploiestean Mitica Apostol pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperisul bisericii din zona. Flacarile…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de electrocasnice in municipiul resedinta, in prezent focul fiind localizat, fara posibilitati de extindere, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, Silvia Bolohan.…

- Pompierii au reusit sa stinga, dupa mai bine de patru ore, incendiul izbucnit la remorcherul „Hercules”, apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, si incearca sa stabileasca valoarea pagubelor si cauza producerii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, incendiul a izbucnit initial la doua utilaje parcate in fata vopsitoriei, iar ulterior focul s-a extins la fatada acesteia, arzand violent cu degajare mare de fum pe o suprafata de aproximativ o mie de metri…

- Scene infioratoare in urma unui accident in Oradea. O femeie a murit pe loc, iar alte cinci persoane au fost ranite, dupa ce microbuzul, in care se aflau, a fost lovit violent de in camion condus de un șofer din Polonia. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca polonezul a trecut linia dubla…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit vineri, pe strada Liliacului din cartierul Partoș din municipiu, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD. Acest incendiu de vegetație uscata ce se manifesta…

- Joi, 19 octombrie 2017, ora 14:00, in fața Primariei Comunei Cetatea de Balta, va avea loc festivitatea ocazionata de receptionarea a doua autospeciale de intervenție oferite de organizatia ,,Operation Sabre,,. .Delegatia formata din 15 persoane din Marea Britanie si Germania aflata in vizita la Inspectoratul…

- Pompierii intervin sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mase plastice, lacuri și vopseluri, potrivit reprezentanților Inspectoratului General pentru Situații de Urgența...

- Pompierii intervin sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mase plastice, lacuri și vopseluri, potrivit reprezentanților Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU).Citește și: Rovana Plumb il acuza de MINCIUNA pe Mihai Tudose. Marturii din…

- Pompierii intervin pentru a debloca o usa de apartament de pe str. Arcului, nr.1, din municipiul Constanta.La fata locului s a deplasat o ambulanta SMURD si o autospeciala de la Detasamentul Constanta Port.Potrivit ISU Dobrogea, paramedicii au inceput deja manevrele de resuscitare pentru un barbat in…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani va desfasura, pe 12 octombrie, un exercitiu pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul unei viituri pe Siret si al unui cutremur care determina ruperea barajului Rogojesti, au informat, miercuri, reprezentantii institutiei. Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența 'Horea' al județului Mureș a organizat, miercuri, in zona localitații Sangeorgiu de Mureș, un exercițiu de intervenție la un accident rutier, soldat cu 16 victime, in urma caruia un microbuz cu calatori a cazut in raul Mureș. "În acest…

- Pompierii intervin, miercuri dimineata, pentru asigurarea masurilor de securitate la o garnitura de tren care transporta gaz lichefiat, deoarece de la un vagon din cele 40 au loc pierderi de gaz de la vana de descarcare. Zona a fost izolata si se asteapta echipa specializata a operatorului economic…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Urziceni, din judetul Ialomita, din primele informatii fiind implicate patru masini, in care se afla 10 persoane, iar o parte dintre acestea sunt incarcerate, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), scrie Mediafax.…

- UPDATE: Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat in urma cu puțin timp ca in accidentul produs pe DN 2 o persoana a murit si alte 14 au fost ranite. Un grav accident rutier a avut ...

- Un accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, in localitatea Urziceni, din Judetul Ialomita, din primele informatii fiind implicate patru masini, in care se afla 10 persoane, iar o parte dintre acestea sunt incarcerate, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ...

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) un accident rutier s-a produs in judetul Ialomita, la Urziceni. "Din primele informatii sunt implicate patru autoturisme, in care s-ar afla zece persoane. Mai multe persoane sunt incarcerate", au precizat reprezentantii IGSU. ISU Ialomita…

- Focul a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi în groapa de la Pata Rât și s-a întins pe o suprafața de 1.000 de metri patrați. Cauzele incendiului sunt necunoscute, însa prefectul Clujului, Aurel Chereches, nu exclude varianta ca acest foc sa fi fost pus intentionat. …

- Pompierii salajeni au pregatit, cu ocazia Zilei Educației, o surpriza copiilor, elevilor, dar și celor mari care doresc sa ii cunoasca și sa afle amanunte despre activitatea ISU SMURD Salaj, sau doresc sa vizoneze tehnica de intervenție a unuia dintre cele mai importante insituții din județ. Astfel,…

- Zeci de adulți și copii, evacuați dintr-un bloc din Lugoj din cauza unui incendiu. Pompierii timișeni au intervenit, marți dimineața, pentru stingerea unui incendiu puternic izbucnit intr-o garsoniera dintr-un bloc din Lugoj, județul Timiș. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a informat ca in urma…

- Pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au intervenit, joi dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la motorul unei locomotive diesel ce se afla in manevre pe...