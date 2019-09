Incendiu China. 19 persoane au murit

Stefan, ABSL: Automatizarea elimina job-uri sau ii ajuta pe angajati sa devina mai eficienti si mai creativi?

Fiecare dintre noi isi pune sau si-a pus deja, in functie de punctul in care se afla in cariera, intrebari despre viitor. "Lucrez intr-o industrie de viitor?" este o intrebare la care… [citeste mai departe]