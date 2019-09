Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit duminica, la sediul Ambasadei Romaniei in Irak, din cauza unei butelii care a explodat. Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a transmis ca, in urma deflagrației, un angajat a suferit rani ușoare. Potrivit Ramonei Manescu, incendiul s-a produs duminica dimineața din cauza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat ca incendiul care a avut loc duminica la sediul Ambasadei Romaniei in Irak a fost cauzat de explozia unei butelii, iar in urma acestuia un angajat a suferit rani usoare la maini, fiind inregistrate si pagube materiale. "In primul rand vreau sa…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, vineri dimineața, ca, dupa explozia la o fabrica de prefabricate din Capitala, unul dintre cei trei raniți are arsuri foate grave, de peste 90% pe corp, și a fost dus la Spitalul Floreasca. "Explozia a dus la decesul unei…

- Guvernul a adoptat o hotarare care prevede amenzi mai mari pentru spitalele care nu respecta regulile din domeniul sanatatii publice, dar si sanctiuni pentru cadrele medicale care profeseaza fara diploma. Sunt vizati si pacientii care nu respecta normele in cabinetele medicale, potrivit Mediafax. Prin…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, miercuri si joi, un cetatean roman impreuna cu un cetatean yemenit, membru de familie al acestuia, au fost evacuati, in siguranta, din Yemen, pe traseul Aden - Cairo - Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MAE persoanele implicate in procesul de repatriere…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, la alegerile de pe 26 mai, la sectiile din diaspora "au existat actiuni coordonate de aducere la vot a unui numar mare de cetateni". "Au existat actiuni coordonate de aducere la vot a unui numar mare de cetateni cu 5 - 6 autocare sau masini (turism…

- Incepand de astazi, 06 iunie 2019, persoanele fizice care s-au inscris in Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (Rabla Electrocasnice) prin intermediul aplicatiei electronice pe pagina web a Administratiei…

- Ministerul Sanatatii a cerut miercuri reprezentantilor directiilor de sanatate publica sa colaboreze cu autoritatile locale și sa puna in aplicare actiunile din planul de masuri pentru asigurarea asistentei medicale in zonele afectate de inundatii. Astfel, pentru a preintampina aparitia de epidemii,…