Incendiu catastrofal într-o biserică. Pompierii luptă cu flăcările Incendiul a izbucnit la o biserica din Parkside, din Philadelphia. Pompierii au ajuns in zona si incearca sa stinga flacarile. Alarmele de incendiu din lacasul de cult - Greater Bible Way - s-au declansat instantaneu, marti, in jurul orei locale 03:00 p.m. Imaginile din elicoptere aratau flacari si nori de fum iesind in partea de sus a structurii. Nu se stie deocamdata care sunt pagubele materiale si nici daca sunt eventuale victime.









